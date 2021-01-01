مباراة المغرب وأنغولا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 (شاهد)

المغرب / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة منتخب المغرب ضد أنغولا بث مباشر اليوم الأربعاء 27 يناير 2021 في مونديال كأس العالم لكرة اليد؛ لتحديد المراكز النهائية في البطولة.

مباراة المغرب وأنغولا مباشر في مونديال اليد 2021 تبث على شاشة أون سبورت المصرية المفتوحة عبر النايل سات وعدد من الصفحات المخصصة للرعاة في وسائل التواصل كافة.

وأقيمت العديد من المواجهات التاريخية بين الطرفين، إذ فاز المنتخب الأنغولي في الموقعة الأخيرة التي جرت بينهما بنتيجة 29 مقابل 26 وسبقها انتصار أيضا 32 - 21 ولا فوز للمغرب.

ويواجه المنتخب المغربي لكرة اليد صعوبة كبيرة في تجاوز نظيره الأنغولي، إذ كان الانتصار الأخير له على منافسه قبل ثماني سنوات بنتيجة 24 - 22 فيبطولة إفريقيا للأمم للأبطال.

مباراة منتخب المغرب لكرة اليد مباشر:

ومن المفاجآت التاريخية أن المنتخب المغربي كان أفضل من أنغولا سابقا، لكن الأخير نجح في قلب الطاولة وتحقيق معادلة جديدة فرض فيها أفضليته النسبية من خلال الأداء والنتائج.

ويأمل لاعبو المغرب في إرضاء الجمهور الغاضب من مستواهم الضعيف في كل منافسات مونديال مصر لكرة اليد، عن طريق ترك بصمة في المشهد الختامي لهم بعد لحظات من الآن.

وحرص المسؤولون في الاتحاد على التواصل مع لاعبي ومدربي منتخب المغرب لكرة اليد؛ من أجل تحفيزهم رغم عدم الأهمية الكبيرة لهذه المواجهة التي يعتبرها البعض تحصيل حاصل.