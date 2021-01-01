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مشاهدة مباراة مصر والدنمارك بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الأربعاء 27 يناير 2021 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة مصر والدنمارك بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد الدنمارك بث مباشر المقررة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور ربع النهائي في بطولة كأس العالم لكرة اليد مونديال 2021 بمصر.

مباراة مصر ضد الدنمارك مباشر في مونديال كرة اليد تبث من صالة استاد القاهرة الدولي على قناة أون تايم سبورت الثالثة المفتوحة (ON Time Sports 3 HD) بتعليق المميز خالد خيري.

وتنطلق مباراة الدنمارك ومصر لكرة اليد في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والقدس وعمان وبيروت والخرطوم، السابعة والنصف لدى السعودية والكويت وقطر والبحرين.

وتجري مباراة مصر والدنمارك بالتزامن مع مواجهات أخرى في ربع نهائي مونديال اليد 2021 منها السويد ضد قطر، فرنسا أمام المجر، إسبانيا مع النرويج، بالإضافة إلى لقاءات أخرى إضافية.

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر:

وقال أيمن مصطفى مراسل أون تايم سبورت من ملعب اللقاء إن المباراة تقام لحساب دور الثمانية، موضحا أن منتخب مصر عقب اجتماعا مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والمسؤولين.

وطالب صبحي، وفق المراسل، اللاعبين ببذل كل مجهود من أجل الوصول إلى المرحلة النهائية، لافتا إلى أن الفراعنة حققوا المطلوب منهم حتى اللحظة والجميع ينتظر منهم الإنجاز.

وأضاف أن أحمد الأحمر طلب من اللاعبين إسعاد المشجعين وعمل اللازم لتحقيق الهدف اللازم لبلوغ الدور النهائي على الرغم من صعوبة الفريق المنافس هذه المرة عن غيرها سابقا.

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