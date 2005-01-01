مشاهدة مباراة العراق والكويت الودية اليوم بث مباشر

بغداد / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الكويت والعراق الودية بث مباشر التي تجري اليوم الأربعاء 27 كانون ثاني 2021؛ ضمن استعدادات المنتخبين للمنافسات الآسيوية القادمة.

مباراة العراق والكويت مباشر تبث على قنوات الكأس والكويتية والعراقية الرياضية (Alkass Two HD، Al Iraqiya Sports HD، KTV Sport HD) بصوت المعلق محمد السعدي.

وأفادت القنوات بأن مباراة منتخب العراق ضد الكويت تنقل من ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت البلدين ومكة المكرمة، فيما تكون الخامسة لدى مصر والسودان.

وأفادت بأن الحكم الدولي سلمان فلاحي يقود اللقاء تحكيميا للساحة، مشيرة إلى أن فيصل عيد الشمري وجمعة محمد البورشيد يساعدانه على الخطوط، فيما علاء عبد القادر نعمة حكم رابع.

مباراة منتخب العراق والكويت مباشر: اضغط هنا

وحظيت بعثة المنتخب الكويتي باستقبال وترحيب حار في العراق، إذ تأتي المواجهة سعيا في تحسين العلاقات بين الدولتين التي شهدت زيارات متبادلة على الأصعدة كافة في الآونة المنصرمة.

وشهد التاريخ إقامة العشرات من المواجهات بين المنتخبين، علما أن اللقاء الأخير بينهما انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وسبقه تعادل بهدف لمثله، ثم فوز للكويت على العراق (1-0).

ويسعى المنتخب العراقي إلى تحقيق الفوز الأول له على نظيره الكويتي منذ أكثر من سبع سنوات، إذ سجل الانتصار الأخير لصالحه سنة 2013 بهدف دون مقابل أحرزه النجم يونس محمود خلف.