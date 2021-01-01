رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي 2021 في مصر

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي من موقع وزارة القوى العاملة في مصر الذي تم تفعيله اليوم الثلاثاء 26 يناير / كانون ثاني 2021 للإطلاع على كشف أسماء المستفيدين.

ويمكن الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة والتعرف على أسماء المستفيدين من دفعة شهر يناير 2021 عبر زيارة الرابط المرفق أدناه عن طريق كتابة الرقم القومي الخاص بالمواطن والمستفيد والنقر على استعلام.

وفي سياقٍ منفصل، وزعت وزارة القوى العاملة، 210 عقد عمل علي ذوي الهمم والعزيمة في عدد من شركات العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فيما تم تعيين 5545 شابا بينهم 26 من ذوي القدرات الخاصة.

وقررت وزارة القوى العاملة استقبال العمالة العائدة من خارج مصر ودمجهم في السوق المحلي، بالإضافة إلى استحداث مهن تدريبية جديدة ضمن رؤية 2030 التجهيز لإطلاق منصة سوق العمل المصري حاليا.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021: اضغط هنا

وفي شأن آخر، أفادت الوزارة بأن الذين تم تعيينهم من الشباب الخريجين في شركات القطاع الاستثماري والخاص كانوا قد سجلوا مؤخرا لدى مكاتب التشغيل التابعة لها، مؤكدة سعيها للتخفيف عن شريحة الشباب.

وقالت: مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل 57 عاملاً جديداً ، والانتهاء من صرف منحة عيد الأضحى المبارك لتلك الفئة بإجمالي 2 مليون و 207 ألف جنيه لـ 4414 عاملاً من المسجلين.

وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أنه تم تحرير ثلاثة محاضر لمنشآت خالفت القانون والنظام العام المعمول به في الوقت الراهن، وذلك في إطار عملها الرقابي للتفتيش على المؤسسات بكل محافظات مصر.