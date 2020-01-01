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مشاهدة مباراة الدنمارك وكرواتيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الإثنين 25 يناير 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الدنمارك وكرواتيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الدنمارك ضد كرواتيا بث مباشر مساء اليوم الإثنين في ختام منافسات المرحلة الأساسية من بطولة كأس العالم لكرة اليد مونديال مصر 2021.

مباراة الدنمارك وكرواتيا مباشر في مونديال كرة اليد تنقل على قناة أون تايم سبورت (ON TIME SPORTS) الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة بالتزامن مع لقاء ألمانيا وبولندا.

وحسم المنتخب الدنماركي الساعي إلى الحفاظ على لقب العالم لصالحه تأهله إلى الدور المقبل رسميا، إذ من المقرر أن يواجه نظيره المصري مستضيف البطولة في المرحلة القادمة قريبا.

وتذهب الأفضلية للمنتخب الدنماركي الذي فاز على نظيره الكرواتي في جميع المواجهات التي جرت بينهما خلال السنوات الثماني الماضية، إذ كانت الهزيمة الأخيرة له في أولمبياد لندن 2012.

مباراة منتخب الدنمارك وكرواتيا مباشر كرة اليد:

وتصدر منتخب الدنمارك المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط من أربع انتصارات دون هزيمة أو تعادل بفارق نقطتين أمام الأرجنتين وثلاث عن كرواتيا تاركا قطر واليابان والبحرين في المؤخرة.

وتعادل منتخب كرواتيا مع اليابان في الجولة الأولى (29-29) ثم فاز على أنغولا (28-20) وتفوق أمام قطر (26-24) والبحرين (28-18)، قبل أن يخسر بالمرحلة الأساسية من الأرجنتين (32-19).

وفاز منتخب الدنمارك على البحرين في أول مباراة بمونديال كرة اليد 2021 (34-20)، وجمهورية الكونغو (39-19)، والأرجنتين (31-20) وقطر (32-23) قبل التفوق على اليابان (34-27),

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