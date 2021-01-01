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مشاهدة مباراة قطر والأرجنتين بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الإثنين 25 يناير 2021 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة قطر والأرجنتين بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



قطر / سما

ننشر لكم متابعينا في كل مكان رابط مشاهدة مباراة منتخب قطر ضد الأرجنتين بث مباشر التي تقام اليوم الإثنين في المرحلة الأساسية ببطولة كأس العالم لكرة اليد مونديال مصر 2021.

مباراة قطر والأرجنتين مباشر في مونديال كرة اليد تنقل على قناة أون تايم سبورت (on time sport) من صالة استاد القاهرة الدولي في مصر، وعدد من القنوات الرياضية العالمية المجانية.

ويحتل المنتخب القطري المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثانية بمونديال اليد 2021 برصيد 4 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف كرواتيا ونقطتين عن الأرجنتين صاحب المركز الثاني حاليا.

ويسعى منتخب قطر إلى الوصول للمركز الثاني حال نجاحه في الفوز على الأرجنتين؛ من أجل الوصول للمراحل المقبلة الحاسمة والمنافسة في المربع الذهبي على أمل بلوغ نهائي العالم.

مباراة منتخب قطر لكرة اليد مباشر:

وظهر منتخب قطر بشكل جيد في كأس العالم النسخة الحالية، إذ برز إلى جانب نظيره المصري بشكل جيد كأفضل ممثلين للعرب في هذا المحفل العالمي الذي يقام كل أربع سنوات فقط.

ولعب منتخب قطر خمس مباريات في بطولة العالم لكرة اليد، فاز في 3 منها وخسر مرتين، الأمر الذي يضعه في مفترق طرق للتأهل إلى المرحلة المقبلة على حساب الأرجنتين وغيرها.

أما منتخب الأرجنتين فقد فاز على جمهورية الكونغو في مستهل مشواره ثم تفوق على البحرين (24-21) وسقط أمام نظيره الدنماركي (31-20)، قبل أن يفوز على اليابان وكرواتيا تواليا.

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