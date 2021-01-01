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مشاهدة مباراة فرنسا والبرتغال بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الأحد 24 يناير 2021 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة فرنسا والبرتغال بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا بث مباشر في المرحلة الأساسية من بطولة كأس العالم لكرة اليد مونديال مصر 2021 المؤهلة إلى الدور القادم الحاسم في النهائيات.

مباراة فرنسا والبرتغال مباشر في مونديال كرة اليد تنقل على شاشة أون تايم سبورت (on time sports) بتعليق عربي لكن دون حضور جماهير من صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.

ويسعى المنتخبان إلى حسم التأهل بالمركز الأول إلى الدور المقبل الذي قد يشهد مفاجآت قوية بخروج منتخبات عالمية كبيرة من سباق المنافسة على اللقب العالمي الساعية إلى حصده لصالحها.

وتبرز البرتغال وفرنسا من أفضل المرشحين إلى لقب مونديال كرة اليد إلى جانب الفريق الدنماركي الأقوى في العالم حاليا إلى جانب ألمانيا ومصر والعديد من المنتخبات غير الاعتيادية.

مباراة البرتغال وفرنسا مباشر كرة اليد:

وفاز روسيا البيضاء على مقدونيا الشمالية في مستهل منافسات اليوم بمونديال كرة اليد، فيما خسر الجزائر أمام سويسرا ليغادر بطولة العالم من الباب الضيق إلى جانب المغرب والبحرين وغيرهم.

أما مصر فقد تأهلت للمرحلة المقبلة عقب تعادلها في الوقت القاتل أمام سلوفينيا قبل قليل، في حين تغلب المنتخب النمساوي على الكوري الجنوبي وفازت النرويج على ايسلندا بصعوبة.

وتفوق منتخب البرتغال في كأس العالم لكرة اليد على أيسلندا والمغرب والجزائر وسويسرا لكنه خسر بمفاجأة مدوية من الفريق النرويجي الذي يعد من المرشحين للفوز بهذا اللقب الجديد.

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