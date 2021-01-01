مشاهدة مباراة السويد وروسيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة روسيا والسويد بث مباشر التي تلعب اليوم الأحد 24 كانون ثاني لحساب المرحلة الأساسية من بطولة كأس العالم لكرة اليد مونديال مصر 2021.

مباراة السويد وروسيا مباشر في مونديال كرة اليد تنقل على قناة أون تايم سبورت (ON Time Sports 3 HD) من صالة استاد القاهرة الدولي بعد نهاية لقاء منتخب مصر ضد سلوفينيا.

ويسعى منتخب السويد إلى فك الشراكة مع مصر الذي يتساوى مع في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف، ونقطة أمام نظيره السلوفيني 5 نقاط.

وسجل منتخب السويد في بطولة العالم لكرة اليد حتى اللحظة 54 هدفا وتلقى مثلها بالتالي لديه الفارق 0، فيما أحرز لاعبو مصر 63 هدفا وتلقت شباكهم 49 والفارق لصالحه إيجابي 14.

مباراة منتخب السويد وروسيا مباشر كرة اليد:

ولم يسبق أن لعب المنتخبان معا في أي وقت سابق تاريخيا، إذ تعد هذه المواجهة الأولى بينهما ويسعى كل فريق إلى تحقيق أمر إيجابي يسجل في التاريخ على أنه الرقم الأول في مشوارهما.

ولم يخسر المنتخب السويدي في مونديال كرة اليد، إذ تغلب على مقدونيا الشمالية (32-20) ثم أمام تشيلي (41-26) ومصر بفارق هدف (24-23)، لكنه تعادل مع روسيا البيضاء وسلوفينيا.

وتعادل منتخب روسيا مع بيلاروسيا في الافتتاح (32-32) لكنه فاز على سلوفينيا (31-25) ثم أمام كوريا الجنوبية (30-26) وخسر لاحقا من مصر (28-23) قبل أن يتغلب على مقدونيا (32-20).