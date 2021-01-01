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مشاهدة مباراة مصر وسلوفينيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الأحد 24 يناير 2021 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة مصر وسلوفينيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد سلوفينيا بث مباشر اليوم الأحد 24 كانون ثاني / يناير 2021 ضمن مواجهات المرحلة الأساسية في بطولة كأس العالم لكرة اليد.

مباراة مصر وسلوفينيا مباشر في مونديال كرة اليد تبث من صالة استاد القاهرة الدولي على قناة أون تايم سبورت (ON Time Sports 3 HD) بصوت المعلق المصري الشهير دائما.

وسبق أن لعب المنتخبان معا خمس مباريات تاريخيا، فاز المنتخب المصري في أول مواجهتين، ثم خسر الثلاثة لقاءات التالية بنتيجة (30-24)، (31-26)، (27-26) الأمر الذي يؤكد صعوبة المهمة.

وحقق منتخب سلوفينيا ثلاثة انتصارات في كأس العالم 2021 على حساب كوريا الجنوبية بنتيجة كبيرة (51-29)، روسيا البيضاء (29-25)، قبل أن يتفوق مؤخرا على مقدونيا الشمالية (31-21).

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر:

وتعثر المنتخب السلوفيني في مونديال مصر حينما خسر في الجولة الثانية من الاتحاد الروسي لكرة اليد بنتيجة (31-25)، علما أنه تعادل في اللقاء السابق أمام نظيره السويدي (28-28).

وفاز منتخب مصر في أربع مباريات من أصل خمسة على تشيلي (35-29) ومقدونيا الشمالية (38-19) وروسيا (28-23) وبيلا روسيا البيضاء (35-26)، لكنه خسر من السويد (24-23).

وتقام مباراة مصر وسلوفينا اليوم مع انطلاق لقاء كوريا الجنوبية والنمسا في مونديال اليد 2021، قبل موقعة البرتغال ضد فرنسا، روسيا أمام السويد، النرويج وأيسلندا، المغرب وتشيلي.

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