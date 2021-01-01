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مشاهدة مباراة المغرب وتشيلي بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الأحد 24 يناير 2021 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة المغرب وتشيلي بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



المغرب / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة منتخب المغرب ضد تشيلي بث مباشر مساء المقامة اليوم الأحد 24 كانون ثاني في كأس الرئيس ببطولة كأس العالم لكرة اليد مونديال مصر 2021.

مباراة المغرب وتشيلي مباشر في مونديال كرة اليد تنقل على شاشة أون تايم سبورت (ON Time Sports) القناة المفتوحة من صالة العاصمة الإدارية الجديدة المغطاة في مصر.

ولا تملك هذه المباراة أهمية كبيرة في ظل النتائج السلبية والمستوى الكارثي الذي قدمه لاعبو المنتخبين في بطولة العالم لكرة اليد، علما أنها المواجهة الأولى تاريخيا بين الطرفين.

ولم ينجح المنتخب المغربي لكرة اليد كغيره من المنتخبات العربية في إسعاد الجماهير، إذ خسر جميع مواجهات المرحلة الأولية أمام الجزائر والبرتغال وأيسلندا، لكنه فاز مؤخرا أمام كوريا.

مباراة منتخب المغرب لكرة اليد مباشر:

أما منتخب تشيلي فقد تلقى هزائم متتالية بالمرحلة الأولية من مصر والسويد ومقدونيا الشمالية قبل أن يتجه إلى كأس الرئيس التي تغلب فيها على كوريا الجنوبية وخسر من النمسا.

وينتظر تشيلي لقاءات حاسمة في أولمبياد طوكيو التي تقام في اليابان هذا العام، إذ من المنتظر أن يواجه نظيره المنتخب الكوري الجنوبي ثم النرويجي والبرازيلي في الدور الأول.

وتقام مباراة المغرب وتشيلي لكرة اليد قبل بدء مواجهات أخرى في المونديال، إذ يلعب الاتحاد الروسي ضد السويد، بينما يلتقي الفريق الفرنسي أمام البرتغالي، كوريا الجنوبية مع النمسا.

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