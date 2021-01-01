  1. الرئيسية
  2. سيارات

مشاهدة مباراة الجزائر وسويسرا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الأحد 24 يناير 2021 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الجزائر وسويسرا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



الجزائر / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة منتخب الجزائر ضد سويسرا بث مباشر التي تقام اليوم الأحد في المرحلة الأساسية من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر.

مباراة الجزائر وسويسرا مباشر في مونديال كرة اليد تبث من صالة د. حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر على قناة أون تايم سبورت إتش دي الثالثة (ON Time Sports 3 HD).

وتعد هذه المواجهة الرابعة تاريخيا بين المنتخبين، إذ سبق أن لعبا ثلاث مرات السنوات الماضية، فاز المنتخب السويسري على الجزائري فيها كافة بنتيجة (26-18)، (19-18)، (32-20).

والتقى المنتخبان الجزائري والسويسري أول مرة في نهائيات أولمبياد موسكو رجال 1980 ميلادي، ثم في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، قبل مواجهة دورة رفيق خواجة الدولية للرجال.

مباراة منتخب الجزائر لكرة اليد مباشر:

وحقق منتخب الجزائر انتصارا وحيدا خلال 6 مباريات خاضها في مونديال كرة اليد، وذلك كان في الافتتاح أمام المغرب، لكنه خسر من أيسلندا والبرتغال وفرنسا والنرويج على التوالي.

أما منتخب سويسرا، فقد حقق انتصارين في المونديال حتى اللحظة على فريقي النمسا وأيسلندا، إلا أنه تلقى خسارة أمام النرويج (31-25)، ثم فرنسا (25-24)، والبرتغال (33-29).

وتجري مباراة الجزائر وسويسرا بكأس العالم لكرة اليد بالتزامن مع لقاء مقدونيا الشمالية ضد روسيا البيضاء (بيلا روسيا)، تشيلي والمغرب، قبل بداية موقعة آيسلندا أمام منتخب النرويج.

#الجزائر #سويسرا #مباراة الجزائر وسويسرا #مباراة سويسرا والجزائر #بث مباشر #كأس العالم لكرة اليد #مونديال اليد #مونديال كرة اليد #مباشر #كرة اليد #منتخب الجزائر لكرة اليد #منتخب سويسرا #مونديال مصر 2021

الأكثر قراءة اليوم

غزة: مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار بيت حانون شمال القطاع

شاهد: ملكة جمال فلسطين تذبح عجلا وتوزعه على الفقراء احتفالا بالانفصال عن زوجها

مشاهدة مباراة تونس والكونغو بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

سفيان أبوزايدة يتحدث عن موقف تيار الإصلاح الديمقراطي من الانتخابات

قطاع غزة متفجر وهش.. اعلام اسرائيلي يكشف إحدى نقاط الضعف الرئيسية للجيش وغانتس

إضراب عام واستقالات جماعية... عرب 48 "ينتفضون"

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: يجب أن لا نسمح لحماس المشاركة بالانتخابات وهذه هي الطريقة ..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اجتماع للجنة المركزية لحركة "فتح" اليوم برئاسة الرئيس .. وهذا ما ستبحثه ..

إسرائيل لـ إدارة بايدن : احمونا من محكمة الجنايات الدولية

شهيد

استشهاد عامل فلسطيني من نابلس برصاص الاحتلال الاسرائيلي