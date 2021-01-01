مشاهدة مباراة الجزائر وسويسرا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الجزائر / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة منتخب الجزائر ضد سويسرا بث مباشر التي تقام اليوم الأحد في المرحلة الأساسية من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر.

مباراة الجزائر وسويسرا مباشر في مونديال كرة اليد تبث من صالة د. حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر على قناة أون تايم سبورت إتش دي الثالثة (ON Time Sports 3 HD).

وتعد هذه المواجهة الرابعة تاريخيا بين المنتخبين، إذ سبق أن لعبا ثلاث مرات السنوات الماضية، فاز المنتخب السويسري على الجزائري فيها كافة بنتيجة (26-18)، (19-18)، (32-20).

والتقى المنتخبان الجزائري والسويسري أول مرة في نهائيات أولمبياد موسكو رجال 1980 ميلادي، ثم في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، قبل مواجهة دورة رفيق خواجة الدولية للرجال.

مباراة منتخب الجزائر لكرة اليد مباشر:

وحقق منتخب الجزائر انتصارا وحيدا خلال 6 مباريات خاضها في مونديال كرة اليد، وذلك كان في الافتتاح أمام المغرب، لكنه خسر من أيسلندا والبرتغال وفرنسا والنرويج على التوالي.

أما منتخب سويسرا، فقد حقق انتصارين في المونديال حتى اللحظة على فريقي النمسا وأيسلندا، إلا أنه تلقى خسارة أمام النرويج (31-25)، ثم فرنسا (25-24)، والبرتغال (33-29).

وتجري مباراة الجزائر وسويسرا بكأس العالم لكرة اليد بالتزامن مع لقاء مقدونيا الشمالية ضد روسيا البيضاء (بيلا روسيا)، تشيلي والمغرب، قبل بداية موقعة آيسلندا أمام منتخب النرويج.