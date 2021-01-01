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موعد ومعلق مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2021

السبت 23 يناير 2021 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد ومعلق مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2021



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية عن موعد ومعلق مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة يوم الثلاثاء 26 يناير 2021 ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقالت المصادر إن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز الساعة 07:30 مساء الثلاثاء بتوقيت مصر وفلسطين والأردن والسودان، 08:30 لدى السعودية والكويت وقطر والبحرين وليبيا.

وتعد المباراة مهمة لكلا الفريقين، إذ يسعى الأهلي لمواصلة صدارة ترتيب الدوري المصري في ظل المنافسة الشرسة مع الزمالك والذهاب بأريحية إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.

في المقابل، يأمل بيراميدز المُدجج بلاعبي الأهلي السابقين، إلى الثأر من "نادي القرن الأفريقي" وتحقيق الفوز الأول له منذ ما يزيد عن عام، إذ كان الانتصار الأخير له موسم 2019.

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز:

ويبث هذا اللقاء على قنوات أون تايم سبورت (on time sports) بصوت المعلق مدحت شلبي وأيمن الكاشف، في حين يقود الإعلامي أحمد شوبير الاستيديو التحليلي مع أبرز المحللين.

وتغلب الأهلي على بيراميدز في ذهاب الدوري الموسم الماضي بهدفين دون مقابل، قبل أن يتعادلا بدون أهداف في الإياب التي شهدت إهدار ركلة جزاء من قبل محمد مجدي أفشة بالدقيقة 45.

يشار إلى أن مباراة بيراميدز ضد الأهلي تجري بعد نهاية لقاء المقاولون العرب وسموحة المهمة على ملعب الأول في إطار مواجهات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

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