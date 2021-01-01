مباراة البرازيل وألمانيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 (شاهد)

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة ألمانيا والبرازيل بث مباشر اليوم السبت 23 كانون ثاني 2021 ضمن منافسات المرحلة الأساسية في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر.

مباراة البرازيل وألمانيا مباشر في مونديال كرة اليد تبث الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والقدس على قناة أون تايم سبورت 3 (on time sports) من صالة العاصمة الإدارية.

وتعد هذه المواجهة أقوى مباراة بالمرحلة الأساسية في مونديال اليد 2021 إذ تسود الندية بين الطرفين تاريخيا منذ سنوات، حيث فاز المنتخب الألماني في آخر مواجهة جرت بينهما بنتيجة (34-21).

وفي المباراة السابقة لها تحديدا ضمن نهائيات أولمبياد 2016، فقد تفوق المنتخب البرازيلي على ألمانيا بنتيجة 33 مقابل 30، وسبقها انتصار ألماني بكأس العالم ومواجهات أخرى مثيرة بينهما.

مباراة ألمانيا والبرازيل مباشر مونديال كرة اليد:

وتشير التوقعات إلى احتمالية تفوق الفريق الألماني نظرا للنتائج الإيجابية التي حققها في البطولة العالمية الأيام المنصرمة، في حين يأمل البرازيل بالخروج بأي نتيجة إيجابية غير الخسارة الجديدة.

وحقق المنتخب البرازيلي نتائج جيدة في بطولة العالم لكرة اليد، إذ تعادل في الافتتاح مع اسبانيا (29-29)، ثم مع تونس (32-32)، لكنه خسر من بولندا (33-32)، وأخيرا أمام المجر (29-23).

في المقابل، فاز منتخب ألمانيا على أوروغواي بنتيجة (34-14)، ثم إداريا أمام الرأس الأخضر (10-0)، لكنه تعثر مع نظيره المجري (29-28)، قبل أن يخسر مقابل نظيره الاسباني مؤخرا (32-28).