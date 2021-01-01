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جدول ترتيب الدوري المصري 2021 الآن بعد تعادل الزمالك وأسوان

السبت 23 يناير 2021 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدول ترتيب الدوري المصري 2021 الآن بعد تعادل الزمالك وأسوان



القاهرة / سما

فرط الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021 بعد تعادله أمام نظيره أسوان بدون أهداف في المباراة التي جرت اليوم السبت على استاد بترو سبورت لحساب الجولة التاسعة.

وبقي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري 2021 إثر فوزه على المقاولون العرب بهذا الأسبوع، إذ يملك 20 نقطة في المركز الأول بفارق هدفين أمام الزمالك الذي فشل في هزيمة أسوان.

جدول ترتيب الدوري المصري 2021:

المركز الأول: الأهلي برصيد 20 نقطة.

المركز الثاني: الزمالك برصيد 20 نقطة.

المركز الثالث: الجونة برصيد 15 نقطة.

المركز الرابع: المصري البورسيعيدي برصيد 13 نقطة.

المركز الخامس بيراميدز برصيد 13 نقطة.

المركز السادس: مصر المقاصة برصيد 13 نقطة.

المركز السابع: سيرميكا كليوباترا برصيد 11 نقطة.

المركز الثامن: إنبي برصيد عشرة نقاط.

المركز التاسع: سموحة برصيد تسع نقاط.

المركز العاشر: البنك الأهلي برصيد 8 نقاط.

المركز الحادي عشر: غزل المحلة برصيد 8 نقاط.

المركز الثاني عشر: الاتحاد السكندري برصيد 8 نقاط.

المركز الثالث عشر: أسوان برصيد 8 نقاط.

المركز الرابع عشر: الإسماعيلي برصيد 7 نقاط.

المركز الخامس عشر: طلائع الجيش برصيد 7 نقاط.

المركز السادس عشر: المقاولون العرب برصيد 7 نقاط.

المركز السابع عشر: وادي دجلة برصيد 6 نقاط.

المركز الثامن عشر والأخير: الإنتاج الحربي برصيد 5 نقاط.

ويشهد ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم مفاجآت عديدة، أبرزها منافسة الجونة على المقدمة، وتراجع بيراميدز رغم الأموال والتعزيزات الكبيرة، إضافة إلى نتائج الإسماعيلي الكارثية أمام جميع الفرق.

وبذلك، قدم الزمالك هدية إلى الأهلي على صعيد جدول ترتيب الدوري المصري الآن، إذ يذهب الأيام المقبلة إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021 دون ضغوط كبيرة كما أراد "النادي الأبيض".

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جدول ترتيب الدوري المصري الآن 2021

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