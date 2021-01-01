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رابط تحميل تطبيق مصحف مدرستي 2021 وزارة التعليم السعودية

السبت 23 يناير 2021 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط تحميل تطبيق مصحف مدرستي 2021 وزارة التعليم السعودية



الرياض / سما

كشفت وزارة التعليم السعودية، اليوم السبت 23 كانون ثاني 2021، عن رابط تحميل تطبيق مصحف مدرستي؛ لمتابعة مساق القرآن الكريم للطلاب والطالبات مجانا من خلال الأجهزة الذكية.

وقالت وزارة التعليم في تصريح مقتضب على تويتر إنه يمكن تحميل تطبيق مصحف مدرستي للأندرويد من جوجل بلاي أو الأيفون عن طريق أبل ستور، موضحة أنه يدعم الأجهزة كافة.

وأشارت إلى أن مصحف مدرستي هو عبارة عن تطبيق إلكتروني يوفر مبحث القرآن لجميع المراحل الدراسية حسب المناهج الدراسية المقررة رسميا لدى وزارة التعليم والإطلاع عليها.

مميزات مصحف مدرستي:

يوفر تلاوات متعددة.

يمكن الطالب من الترديد والحفظ مع المقرئ.

يوفر خاصية الاستماع للآيات وتكرارها وتحديد عدد التكرارات.

يتيح للطالب أو الطالبة ميزة تسجيل القراءة وحفظها ومشاركتها.

يتيح تفسير للآيات القرآنية متضمنة الإعجاز اللغوي والعلمي.

يمكن الطالب من استعراض واجب مقرر القرآن المسند له من المعلم وإجابتها.

يعرض سور القرآن الكريم المقرر ضمن خطة الطالب الدراسية للتلاوة والحفظ.

وأفادت بأنه يمكن تحميل تطبيق مصحف مدرستي للأجهزة الذكية التي تعمل وفق نظام الأندرويد عبر الرابط التالي اضغط هنا، في حين بالإمكان تنزيله على أجهزة الأيفون من خلال النقر هنا فقط.

وشهدت محركات البحث حركة واسعة في الساعات الأولى؛ بغرض تحميل تطبيق مصحف مدرستي لمتابعة الدروس والمراجعة فور نشرها من قبل المعلمين العاملين في التعليم الإلكتروني عن بعد.

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