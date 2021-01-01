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مشاهدة مباراة تونس والكونغو بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

السبت 23 يناير 2021 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة تونس والكونغو بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



تونس / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة تونس ضد الكونغو بث مباشر بكأس الرئيس ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد مونديال مصر 2021 المقامة داخل إحدى الصالات المغطاة.

مباراة تونس والكونغو مباشر في مونديال كرة اليد 2021 تبث على قناة أون تايم سبورت (on time sport) من صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر قبل ختام المرحلة الأساسية.

وتنطلق مباراة جمهورية الكونغو ضد تونس الساعة 06:00 مساءً بتوقيت البلدين، 07:00 وفق وقت القاهرة والقدس وعمان، 08:00 في مكة المكرمة والدوحة والمنامة، 09:00 بالإمارات.

وسبق أن لعب المنتخبان في ثماني مواجهات تاريخية سابقة، فاز المنتخب التونسي في الأخيرة قبل عامين بنتيجة (38-21)، علما أن فريق الكونغو لم يحقق أي انتصار أو تعادل في التاريخ.

مباراة منتخب تونس لكرة اليد مباشر:

وفاز منتخب تونس الجولة الماضية إداريا على المنسحب فريق الرأس الأخضر، وسبقها هزيمة قاسية أمام اسبانيا (36-30)، وخسارة من بولندا (30-28)، وتعادل مع البرازيل بنتيجة (32-32).

أما منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يملك اللاعب الأضخم في بطولة العام، فقد خسر من الأرجنتين (28-22)، والدنمارك (39-19)، والبحرين (34-27)، لكنه فاز أخيرا على أنغولا (32-31).

وتقام مباراة تونس والكونغو في إطار لقاءات أخرى بكأس العالم لكرة اليد 2021، إذ يلعب المنتخب البرازيلي ضد الألماني، البولندي مع المجري، البحريني والقطري، الكرواتي والأرجنتيني.

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