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روسيا تعلن نجاعة اللقاح الروسي ضد جميع سلالات "كورونا"

السبت 23 يناير 2021 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تعلن نجاعة اللقاح الروسي ضد جميع سلالات "كورونا"



وكالات / سما /

أكدت نائبة رئيس وزراء الاتحاد الروسي تاتيانا غوليكوفا، أن اللقاحات الروسية ضد فيروس "كورونا" ناجعة ضد جميع سلالات فيروس كورونا، بما فيها الجديدة، التي تم اكتشافها في بريطانيا.

وقالت غوليكوفا، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إنه سيتم تزويد السلطات الصحية في روسيا بـ17 مليون جرعة من اللقاح المضاد للفيروس، وأنه من المقرر أن يتم تطعيم حوالي 20 مليون روسي في الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت إلى أن الأبحاث حول مصدر الفيروس مستمرة، مشيرة إلى أن الخفافيش تظل المصدر الأكثر ترجيحا لظهور الوباء.

وأطلقت روسيا منذ مطلع الأسبوع الجاري عملية التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا، والتي تشمل جميع فئات السكان الراغبين بذلك.

وسجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، لأول مرة منذ أكثر من شهرين أقل من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و698273 إصابة، منها 68971 حالة وفاة و519987 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و109315 حالة شفاء.

#فيروس كورونا #لقاح كورونا #سلالة كورونا الجديدة

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