مشاهدة مباراة قطر والدنمارك بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الدوحة / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة قطر والدنمارك بث مباشر التي تجري مساء اليوم الخميس لحساب لقاءات المرحلة الأساسية في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر.

مباراة الدنمارك وقطر مباشر في مونديال كرة اليد تبث الساعة 10:30 مساء بتوقيت الدوحة وبغداد والكويت ومكة المكرمة، 09:30 وفق وقت القاهرة والقدس وعمان والخرطوم وبيروت.

ويعدّ المنتخب القطري أحد المنتخبات الكبيرة في لعبة كرة اليد، إذ خسر مواجهة وحيدة في دور المجموعات أمام كرواتيا، لكنه تغلب على نظيره الأنغولي (30-25)، وفاز أمام اليابان (31-29).

ولم يتلقى الدنمارك بطل العالم لكرة اليد أي خسارة في دور المجموعات الأول، حيث حقق انتصارات ساحقة متتالية على البحرين (34-20)، ثم جمهورية الكونغو (39-19)، الأرجنتين (31-20).

مباراة منتخب قطر لكرة اليد مباشر:

ويسعى بطل العالم للحفاظ على لقبه، الأمر الذي تؤكده الأرقام التي حققها في المسابقة العالمية، علما أنه سيلعب الأيام المقبلة مع اليابان وكرواتيا قبل ختام المرحلة الأساسية وبدء كأس الرئيس.

أما منتخب قطر فقط فاز الساعي للوصول إلى مرحلة متقدمة في مونديال اليد، يتجهز الأيام القادم لمواجهة نظيره البحريني ثم الأرجنتيني؛ على أمل تحقيق إنجاز تاريخي للرياضة العربية.

وتقام مباراة قطر والدنمارك في مونديال اليد 2021، إذ يلعب المنتخب الاسباني مع الألماني، الكرواتي أمام البحريني، المجري ضد البرازيلي، الأرجنتين واليابان، بينما بولندا تواجه أوروغواي.