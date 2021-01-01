مشاهدة مباراة البحرين وكرواتيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

المنامة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة منتخب البحرين ضد كرواتيا بث مباشر المقررة اليوم الخميس 21 يناير 2021 ضمن منافسات المرحلة الأساسية من بطولة كأس العالم لكرة اليد.

مباراة البحرين وكرواتيا مباشر في مونديال كرة اليد تبث من صالة استاد القاهرة الدولي على قناة أون تايم سبورت 3 (on sport live) ومنصات الشركة الراعية عبر مواقع التواصل.

ويسعى المنتخب البحريني لتحقيق فوزه الثاني في البطولة، إذ لعب ثلاث مباريات فاز في واحدة منها على جمهورية الكونغو، لكنه خسر أمام الدنمارك في الافتتاح ثم مقابل الأرجنتين.

في المقابل لم يخسر المنتخب الكرواتي في مونديال كرة اليد مطلقا، إذ تعادل مع اليابان في اللقاء الافتتاحي، ثم تغلب على نظيره الأنغولي بفارق ثماني نقاط، وفاز على قطر مؤخرا.

مباراة منتخب البحرين لكرة ليد مباشر:

ويستعد منتخب كرواتيا لمباريات قوية بالمرحلة الأساسية الأيام المقبلة ضد الأرجنتين والدنمارك، في حين يواجه الفريق البحريني نظيره القطري ثم الياباني قبل بدء كأس الرئيس.

وتضم مجموعة منتخب البحرين في هذه المرحلة إلى جانب كرواتيا، الدنمارك وقطر واليابان والبحرين والأرجنتين، علما أن هناك ثلاث مجموعات أخرى ستسفر في النهاية عن بطل للعالم.

وتجري مباراة البحرين وكرواتيا في مونديال اليد 2021 بالتزامن مع لقاءات أخرى، أبرزها أوروغواي ضد بولندا، اليابان أمام الأرجنتين، أنغولا مع جمهورية الكونغو، البرازيل والمجر.