  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مباراة المغرب والنمسا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 (شاهد)

الأربعاء 20 يناير 2021 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباراة المغرب والنمسا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 (شاهد)



الرباط / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة المغرب والنمسا بث مباشر في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 في مصر التي تجري في هذه الأثناء لحساب منافسات المرحلة الأساسية.

مباراة المغرب والنمسا مباشر في مونديال اليد تبث على شاشة أون سبورت وعدد من المحطات الفضائية العالمية، إذ نشير إلى أن المشجعين لن يحضروا هذه الموقعة من الصالة.

ويسعى منتخب المغرب لكرة اليد إلى تعويض ما فاته المرحلة الماضية من سلسلة هزائم متواصلة في المنافسات العالمية على الرغم من الفريق الكبير والأسماء البارزة التي لديه.

وقدم المنتخب المغربي أداء سيئا في المنافسات الأمر الذي انعكس بالسلب على النتائج ومسلسل المنافسة في هذه البطولة التي تستضيفها مصر على الصالات المجهزة في أعلى مستوى.

وهاجم جمهور منتخب المغرب اللاعبين والجهاز الفني والإداري على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب الخسارة من الجزائر وغيرها في اللقاء اللاحق الذي ودع على إثره المنافسات.

في المقابل يقدم منتخب النمسا أداء راقيا في مونديال كرة اليد، إذ نجح في الفوز بالموقعة الأولى والتعادل في الثانية ويأمل بمواصلة المشوار حتى الوصول إلى المرحلة النهائية.

يشار إلى أن مباراة المغرب ضد النمسا في مونديال اليد يجري بالتزامن مع إجراءات صحية مرتقبة إذ يعيش اللاعبون في معسكر مغلق حتى إنتهاء دورهم في المسابقة.

#المغرب #النمسا #مباراة المغرب والنمسا #مباراة النمسا #مباراة النمسا والمغرب #بث مباشر #النمسا ضد المغرب #المغرب ضد النمسا #كأس العالم لكرة اليد #مونديال كرة اليد #كرة اليد #منتخب المغرب لكرة اليد #مباشر

الأكثر قراءة اليوم

آخر تطورات المنخفض الجوي .. ثلوج في غزة (صور)

اعلام اسرائيلي: تل أبيب بعثت رسالة شديدة اللهجة لـ"حماس " عبر مصر.. وهذه فحواها

مشاهدة مباراة الجزائر وفرنسا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

أبو كرش يكشف حقيقة ما يتم تداوله حول تفريغات 2005

كيف رد القذافي على طلب شركات أجنبية بيع الخمر وفتح نواد ليلية في ليبيا ؟

وفاة الإعلامي الفلسطيني سامي حداد.. أحد كبار وجوه قناة الجزيرة الأوائل

الأخبار الرئيسية

شاهد: أول عضو لجنة مركزية في فتح يعلن رسميًا رفضه العلني لقرارات الرئيس بشأن القضاء

غ

قناة اسرائيلية تكشف الهدف الرئيسي من زيارة رؤساء المخابرات المصرية والاردنية الى رام الله

بث مباشر... بدء مراسم تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة

قيادي فلسطيني يطالب بتشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين لتحصين الانتخابات سياسياً وقانونياً

وزارة التعليم بغزة تعلن موعد عودة طلبة المدارس من الصف السابع للحادي عشر