مباراة المغرب والنمسا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 (شاهد)

الرباط / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة المغرب والنمسا بث مباشر في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 في مصر التي تجري في هذه الأثناء لحساب منافسات المرحلة الأساسية.

مباراة المغرب والنمسا مباشر في مونديال اليد تبث على شاشة أون سبورت وعدد من المحطات الفضائية العالمية، إذ نشير إلى أن المشجعين لن يحضروا هذه الموقعة من الصالة.

ويسعى منتخب المغرب لكرة اليد إلى تعويض ما فاته المرحلة الماضية من سلسلة هزائم متواصلة في المنافسات العالمية على الرغم من الفريق الكبير والأسماء البارزة التي لديه.

وقدم المنتخب المغربي أداء سيئا في المنافسات الأمر الذي انعكس بالسلب على النتائج ومسلسل المنافسة في هذه البطولة التي تستضيفها مصر على الصالات المجهزة في أعلى مستوى.

وهاجم جمهور منتخب المغرب اللاعبين والجهاز الفني والإداري على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب الخسارة من الجزائر وغيرها في اللقاء اللاحق الذي ودع على إثره المنافسات.

في المقابل يقدم منتخب النمسا أداء راقيا في مونديال كرة اليد، إذ نجح في الفوز بالموقعة الأولى والتعادل في الثانية ويأمل بمواصلة المشوار حتى الوصول إلى المرحلة النهائية.

يشار إلى أن مباراة المغرب ضد النمسا في مونديال اليد يجري بالتزامن مع إجراءات صحية مرتقبة إذ يعيش اللاعبون في معسكر مغلق حتى إنتهاء دورهم في المسابقة.