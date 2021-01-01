  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الأربعاء 20 يناير 2021 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة مصر ضد روسيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد المونديال 2021 في إطار لقاءات المرحلة الأساسية الثانية عقب دور المجموعات الذي انتهى الساعات الأخيرة.

مباراة مصر وروسيا مباشر في مونديال كرة اليد تبث الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدى مستضيف البطولة من صالة استاد القاهرة الدولي فيما تبث على (OnTime Sports) أون تايم سبورت.

ويعد منتخب مصر أحد أبرز المنتخبات العربية في مونديال كرة اليد إلى جانب شقيقه القطري، فيما خيبت المغرب والبحرين آمال الجماهير بعد مغادرة منافسات بطولة العالم من الباب الضيق رسميا.

وتملك هذه المواجهة ميزة غير عادية عن غيرها من المباريات؛ كونها الأولى التي تجمع مصر ضد روسيا، إذ الفوز فيها سوف يسجل في التاريخ على أنه إنجاز بالنظر إلى الإمكانيات المتقاربة بينهما.

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر:

وأنهى الاتحاد الروسي لكرة اليد دور المجموعات في المركز الأول برصيد  نقاط متفوقا على سلوفينيا وروسيا البيضاء وكوريا الجنوبية، فيما كان المنتخب المصري بالمركز الثاني خلف السويد.

وتعادل الاتحاد مع روسيا البيضاء في افتتاح دور المجموعات ثم فاز على سلوفينيا وكوريا على التوالي، بينما تغلب "الفراعنة" على تشيلي ومقدونيا الشمالية وخسروا أمام السويد قبل عدة أيام فقط.

وتجري مباراة مصر والاتحاد الروسي لكرة اليد مع بداية لقاء أيسلندا وسويسرا، سلوفينا ضد مقدونيا، روسيا البيضاء مع السويد، علما أن المنتخب الجزائر يصطدم بنظيره الفرنسي في الدور ذاته.

#مصر #روسيا #الاتحاد الروسي #بث مباشر #مباراة مصر وروسيا #مباراة روسيا ومصر #مباشر #مصر ضد روسيا #كأس العالم لكرة اليد #مونديال اليد 2021 #مونديال مصر 2021 #مونديال كرة اليد #روسيا ضد مصر

الأكثر قراءة اليوم

قناة اسرائيلية تكشف كواليس لقاء أبو مازن مع مدير المخابرات الأردنية والمصرية بخصوص الانتخابات

اعلام اسرائيلي: تل أبيب بعثت رسالة شديدة اللهجة لـ"حماس " عبر مصر.. وهذه فحواها

اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

كيف رد القذافي على طلب شركات أجنبية بيع الخمر وفتح نواد ليلية في ليبيا ؟

وفاة الإعلامي الفلسطيني سامي حداد.. أحد كبار وجوه قناة الجزيرة الأوائل

بالدموع.. بايدن يودع ولايته قبل انتقاله إلى واشنطن (فيديو)

مدفعية الاحتلال تستهدف عدة مواقع شرق قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

اشتية

اشتية يكشف مرشح حركة "فتح" للإنتخابات الرئاسية القادمة

في يومه الأول : بايدن يلغي 17 قرارا لترامب .. تعرف عليها

وزيرة الصحة : 10 وفيات و 497 إصابة بكورونا و1090 حالة تعافٍ في فلسطين

تفريغات

أبو كرش يكشف حقيقة ما يتم تداوله حول تفريغات 2005

آخر تطورات المنخفض الجوي .. ثلوج في غزة (صور)