مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة مصر ضد روسيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد المونديال 2021 في إطار لقاءات المرحلة الأساسية الثانية عقب دور المجموعات الذي انتهى الساعات الأخيرة.

مباراة مصر وروسيا مباشر في مونديال كرة اليد تبث الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدى مستضيف البطولة من صالة استاد القاهرة الدولي فيما تبث على (OnTime Sports) أون تايم سبورت.

ويعد منتخب مصر أحد أبرز المنتخبات العربية في مونديال كرة اليد إلى جانب شقيقه القطري، فيما خيبت المغرب والبحرين آمال الجماهير بعد مغادرة منافسات بطولة العالم من الباب الضيق رسميا.

وتملك هذه المواجهة ميزة غير عادية عن غيرها من المباريات؛ كونها الأولى التي تجمع مصر ضد روسيا، إذ الفوز فيها سوف يسجل في التاريخ على أنه إنجاز بالنظر إلى الإمكانيات المتقاربة بينهما.

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر:

وأنهى الاتحاد الروسي لكرة اليد دور المجموعات في المركز الأول برصيد نقاط متفوقا على سلوفينيا وروسيا البيضاء وكوريا الجنوبية، فيما كان المنتخب المصري بالمركز الثاني خلف السويد.

وتعادل الاتحاد مع روسيا البيضاء في افتتاح دور المجموعات ثم فاز على سلوفينيا وكوريا على التوالي، بينما تغلب "الفراعنة" على تشيلي ومقدونيا الشمالية وخسروا أمام السويد قبل عدة أيام فقط.

وتجري مباراة مصر والاتحاد الروسي لكرة اليد مع بداية لقاء أيسلندا وسويسرا، سلوفينا ضد مقدونيا، روسيا البيضاء مع السويد، علما أن المنتخب الجزائر يصطدم بنظيره الفرنسي في الدور ذاته.