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مشاهدة مباراة الجزائر وفرنسا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الأربعاء 20 يناير 2021 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الجزائر وفرنسا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



الجزائر / سما

ننشر لكم رابط مشاهدة مباراة الجزائر وفرنسا بث مباشر اليوم الأربعاء 20 يناير 2021 في افتتاح منافسات المرحلة الأساسية عقب دور المجموعات في بطولة كأس العالم لكرة اليد مونديال مصر.

مباراة فرنسا والجزائر مباشر في مونديال كرة اليد تبث الساعة 06:00 مساء بتوقيت العاصمة والمغرب وتونس، 07:00 لدى مصر وفلسطين على قناة أون تايم سبورت (OnTime Sports).

وأفادت القناة الناقلة بأن مباراة منتخب الجزائر لكرة اليد ضد فرنسا تلعب على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر في مصر، مشيرة إلى استمرار منع دخول المشجعين إلى الملعب.

وشهد التاريخ إقامة خمس مباريات بين المنتخبين، إذ لم يفز المنتخب الجزائري في أي منها مقابل 4 انتصارات للفرنسي، فيما سيطر التعادل الإيجابي بينهما مرة واحدة بنتيجة (31 أمام 31).

مباراة منتخب الجزائر لكرة اليد مباشر:

وأنهى المنتخب الجزائري دور المجموعات الأول برصيد نقطتين من فوز وحيد على نظيره المغربي، لكنه خسر بنتيجة ثقيلة ضد آيسلندا (39 - 24) ثم هزم أيضا أمام البرتغال (26 - 19).

أما المنتخب الفرنسي فقد حصد 6 نقاط بدور المجموعات وتصدر المجموعة بالمركز الأول عقب انتصار على النرويج (28 - 23)، ثم النمسا (35 - 28)، قبل أن يتخطى سويسرا (25 - 24).

وتجري مباراة الجزائر وفرنسا في مونديال اليد بالتزامن مع لقاءات أخرى، إذ يلعب المنتخب السويسري ضد الآيسلندي، فيما مقدونيا الشمالية مع سلوفينيا، فريق الاتحاد الروسي أمام المصري.

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