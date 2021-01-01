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الدولار يرتفع مقابل الشيكل ..لهذه الاسباب ..

الأربعاء 20 يناير 2021 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدولار يرتفع مقابل الشيكل ..لهذه الاسباب ..



القدس المحتلة / سما /

يستمر الدولار في الاستقرار ويتداول اليوم (الأربعاء) حول 3.24 شيكل.

يوم الخميس الماضي ، أعلن بنك إسرائيل بشكل مفاجئ ، أنه سيشتري 30 مليار دولار من سوق الصرف الأجنبي في عام 2021 لوقف ارتفاع الشيكل

وأدى إعلانه على الفور إلى ارتفاع كبير في الدولار ، بعد أن وصل سعر صرف الدولار إلى مستوى منخفض قدره 3.11 شيكل ليقترب من 3.3 شيكل

وتشير التقديرات في اسرائيل إلى أن إعلان بنك إسرائيل سيؤدي إلى ارتفاع الدولار لحوالي 3.35 شيكل إلى 3.40 شيكل خلال شهر

ويرجع انخفاض سعر صرف الدولار إلى إغراق السوق بالدولار الناتج عن أموال المستثمرين لشراء السندات بالشيكل ، وتحويل الدولار واليورو إلى شيكل من قبل الشركات التي دفعت سلفًا ضريبية في منتصف الشهر واضطرت إلى دفع فواتير مثل ضرائب الكهرباء والمياه والممتلكات بالشيكل. كما أن الإغلاق المحكم يمنع الإسرائيليين بشكل شبه كامل من السفر إلى الخارج ويمتنعون عن شراء الدولار.

#دولار شيكل #يورو شيكل #بنك اسرائيل

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