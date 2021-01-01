عمر خورشيد يعود إلى الواجهة بعد 40 عاماً من وفاته بحادث سيارة

وكالات / سما /

أثارت أسرة عمر خورشيد جدلاً واسعاً بعد إعلان إيهاب خورشيد، شقيق الفنان الراحل عمر خورشيد، عبر فيس بوك عن بدء تلقي أسرته العزاء في شقيقه الذي توفي في حادث سير قبل 40 عاماً.



وأكد الأخ غير الشقيق للعازف الراحل عمر خورشيد، إيهاب خورشيد، أنهم يتهمون وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف بالوقوف وراء مقتل شقيقه.

وفي صور جديدة، ظهرت المنتجة السينمائية اعتماد خورشيد، بعد اختفاء لسنوات طويلة، حيث استقبلت ونجلها إيهاب خورشيد، المعزين في أخيه الراحل عازف الجيتار عمر خورشيد. لكن صحيفة "اليوم السابع" المصرية صوراً من جنازة الفنان الراحل لتكذب ادعاءات إيهاب خورشيد معتبرة أنها تهدف إلى "إثارة ضجة إعلامية وبلبلة ومزاعم ليس لها صلة بالواقع".

وقالت الصحيفة المصرية إنه أقيم عزاء كبير فور وفاة عمر خورشيد وحضره كوكبة كبيرة من نجوم الفن وشقيقته شريهان ووالدته، فيما لم تستند تصريحات إيهاب خورشيد إلى دليل بجانب إدانة الوزير الأسبق في مقتل عمر خورشيد بحادث سيارة لا يزال الغموض يحيط به حتى الآن.

وكان إيهاب خورشيد، قد نشر عبر حسابه على فيس بوك، منشورين منذ وفاة صفوت الشريف، الأول كان بتاريخ 14 يناير، عقب وفاة وزير الإعلام الأسبق مباشرة، وهو ما يبدو أنه أعاد نشر تدوينه قديمة تم حذفها، لكن ظل تعليقه ظاهراً لمتابعيه، قائلا: "احتفالات عائلة خورشيد، إعادة النشر احتفالاً بموت صفوت الشريف".

أما المنشور الثاني، فقد ألمح فيه علانية بقتل الشريف لشقيقه، عندما أشار إلى أنه سوف يتلقى العزاء الآن في شقيقه المتوفى عام 1981 وبعد نحو 40 عاماً.