انهيار سعر الدولار في السودان لدى السوق السوداء الآن

الخرطوم / سما

أفاد خبراء اقتصاديون بحدوث انهيار شبه كامل للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء "الموازي" في السوداء قد بلغ 300 جنيها.

وقال الخبراء في تصريحات رصدتها وكالة سما إن الجنيه السوداني يستمر في الهبوط الحاد، موضحة أنه سجل أدنى مستوى تاريخي له خلال العام الجاري مقابل صرف العملات الأجنبية الأخرى.

وحسب الخبراء، فإن هناك ارتفاعا إضافيا قد طرأ الساعات الماضية على أسعار الدولار في السودان، منوهة إلى أن العديد من التجار قد أوقفوا البيع رسميا؛ بسبب عدم استقرار السوق الموازي.

ولفت الخبراء إلى أن سعر الدولار الأمريكي قفز بشكل غير مسبوق هو الأعلى منذ بداية 2021، مؤكدين أن متوسط أسعار الصرف قد وصلت قبل قليل إلى 288 جنيها سودانيا.





أسعار الدولار في السودان:

وذكر أحد الخبراء البارزين أن حالة عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني أدت إلى ارتباك في السوق السوداء، مبينة أنه ناتج عن توجه الحكومة الأخيرة بشأن تحرير الأسعار.

وتوقع أن يشهد سعر الدولار في السودان انخفاضا خلال الأيام المقبلة، لكن هذه القفزة لن تتم إلا بناء على المتغيرات الداخلية السياسية والاقتصادية إضافة إلى الوضع في أمريكا مع مغادرة ترامب.