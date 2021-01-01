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مشاهدة مباراة قطر وكرواتيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الثلاثاء 19 يناير 2021 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة قطر وكرواتيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



الدوحة / سما

أعلنت المنصة الرقمية الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة قطر وكرواتيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر في إطار مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات الأولية.

مباراة قطر وكرواتيا مباشر في مونديال اليد تبث من صالة برج العرب في مصر الساعة 08:00 مساء بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة عبر (OnTime Sports) شاشة أون تايم سبورت 3 المفتوحة.

ويعد المنتخب القطري أحد أفضل المنتخبات العربية في لعبة كرة اليد، إذ يملك لاعبين كبار ينافسون في الدوري المحلي، لذا تمكنوا من تحقيق انتصارات لم تكن مفاجئة بالنسبة للمتابعين في كل مكان.

ويتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة الثالثة في مونديال كرة اليد برصيد أربع نقاط متفوقا بفارق نقطة أمام نظيره الكرواتي، بينما يتواجد فريق اليابان بالمركز الثالث برصيد نقطة ثم أنغولا صفر.

مباراة منتخب قطر لكرة اليد مباشر: اضغط هنا

وتألق لاعبو منتخب قطر في لقاء الجولة الأولى والثانية، إذ لم يتلقوا أي هزيمة حتى الآن، وحققوا معدلات تهديفية كبيرة وحافظوا على نظافة شباكهم كثيرا بفضل براعة حراس المرمى لديه.

وسجل لاعبو قطر 61 هدفا بمعدل 30 كل مباراة، فيما تلقت شباكهم 54 هدفا بالتالي لديه فارق إيجابي بنحو سبعة أهداف، الأمر الذي رشحه لصدارة المجموعة الساعي للحفاظ عليها الليلة.

وقدّم منتخب كرواتيا قبل مباراة قطر في مونديال كرة اليد مستوى لا يقل عنه، إذ لديه فارق إيجابي 8 نقاط؛ كون لاعبوه أحرزوا 57 هدفا في مباراتين فقط وتلقت شباكهم 49 آخرين من انتصار وتعادل.

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