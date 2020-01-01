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مشاهدة مباراة تونس واسبانيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الثلاثاء 19 يناير 2021 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة تونس واسبانيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



تونس / سما

ننشر لكم متابعينا في كل مكان رابط مشاهدة مباراة منتخب تونس ضد اسبانيا بث مباشر اليوم الثلاثاء 19 كانون ثاني / يناير ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر.

مباراة تونس واسبانيا مباشر في مونديال كرة اليد يبث الساعة السادسة مساءً بتوقيت صفاقس والسابعة لدى مصر من صالة العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسوؤلين دون وجود المشجعين.

وأقيمت العديد من المباريات التاريخية سابقا بين منتخبي تونس واسبانيا، إذ تعادلا في الموقعة الأخيرة 30 - 30 على صالة الدحيل لكرة اليد في منافسات بطولة قطر الدولية نهاية العام الماضي 2020.

وعام 2018 نجح منتخب اسبانيا في التغلب على تونس بنتيجة كبيرة، علما أن أفضل نتيجة سجلت لصالح للمنتخب العربي كانت التعادل، لأنه لم يسبق له الفوز في أي من اللقاءات منذ سنة 1972 ميلادي.

مباراة منتخب تونس لكرة اليد مباشر: اضغط هنا

ولم يقدم المنتخب التونسي الأداء المنتظر منه في بطولة العالم لكرة اليد، إذ يملك في رصيده نقطة واحدة من تعادل بالمركز الرابع، فيما تتصدر اسبانيا ترتيب المجموعة بأربع نقاط متفوقة على البرازيل.

ولا يملك منتخب تونس خيارا إلا الفوز من أجل التأهل إلى المرحلة المقبلة، إذ يحتل المنتخب البولندي المركز الثاني برصيد نقطتين بفارق الأهداف المسجلة له وعليه في كأس العالم.

وتقام مباراة تونس واسبانيا في مونديال كرة اليد بالتزامن مع لقاءات أخرى، منها اليابان ضد أنغولا، كرواتيا أمام قطر، أوروجواي مع الرأس الأخضر، ألمانيا والمجر، البرازيل ضد بولندا، الدنمارك والأرجنتين.

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