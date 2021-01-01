مشاهدة مباراة الكويت وفلسطين الودية بث مباشر

الكويت / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة فلسطين والكويت الودية بث مباشر اليوم الإثنين 18 يناير 2021 التي تجري على استاد جابر الأحمد الدولي، بدون جماهير.

مباراة الكويت وفلسطين مباشر تبث على قناة فلسطين الرياضية (Palestine Sport) بصوت المعلق عمر حماد، والكويتية (KTV Sport HD) بتعليق إبراهيم الهشال.

وكان المؤتمر الصحفي لمباراة الكويت وفلسطين قد عقد الساعات الماضية، بحضور مدرب ولاعب من المنتخبين، إذ تحدث كل منهما عن أهمية اللقاء الودي قبل مواجهات آسيا.

ويقود هذه المباراة الودية تحكيميا، الحكم الدولي أحمد العلي للساحة، فيما يساعده على الخطوط أحمد صادق وسعود الشمالي، بينما عمار اشكناني حكما رابعا، الساعة الرابعة والنصف مساء.

مباراة منتخب فلسطين والكويت مباشر:

ويكون مراقب اللقاء بين المنتخبين الفلسطيني والكويتي الكابتن فهد البراك، وحسين شعبان مقيما للحكام، وسطام السهلي المنسق الإعلامي والمنسق الأمني سالم العنزي والطبي على الشمالي.

وتأتي المباراة في توقيت مهم لا سيما مع توقف المسابقات المحلية الفترة الأخيرة، إذ يسعى الفريقان للاستعداد جيدا للمواجهات المقبلة في تصفيات آسيا لكأس العالم في قطر.