  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

مشاهدة مباراة الكويت وفلسطين الودية بث مباشر

الإثنين 18 يناير 2021 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الكويت وفلسطين الودية بث مباشر



الكويت / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة فلسطين والكويت الودية بث مباشر اليوم الإثنين 18 يناير 2021 التي تجري على استاد جابر الأحمد الدولي، بدون جماهير.

مباراة الكويت وفلسطين مباشر تبث على قناة فلسطين الرياضية (Palestine Sport) بصوت المعلق عمر حماد، والكويتية (KTV Sport HD) بتعليق إبراهيم الهشال.

وكان المؤتمر الصحفي لمباراة الكويت وفلسطين قد عقد الساعات الماضية، بحضور مدرب ولاعب من المنتخبين، إذ تحدث كل منهما عن أهمية اللقاء الودي قبل مواجهات آسيا.

ويقود هذه المباراة الودية تحكيميا، الحكم الدولي أحمد العلي للساحة، فيما يساعده على الخطوط أحمد صادق وسعود الشمالي، بينما عمار اشكناني حكما رابعا، الساعة الرابعة والنصف مساء.

مباراة منتخب فلسطين والكويت مباشر:

ويكون مراقب اللقاء بين المنتخبين الفلسطيني والكويتي الكابتن فهد البراك، وحسين شعبان مقيما للحكام، وسطام السهلي المنسق الإعلامي والمنسق الأمني سالم العنزي والطبي على الشمالي.

وتأتي المباراة في توقيت مهم لا سيما مع توقف المسابقات المحلية الفترة الأخيرة، إذ يسعى الفريقان للاستعداد جيدا للمواجهات المقبلة في تصفيات آسيا لكأس العالم في قطر.

#فلسطين #الكويت #مباراة الكويت وفلسطين #مباراة فلسطين والكويت #بث مباشر #منتخب فلسطين #منتخب الكويت #مباشر #الكويت ضد فلسطين #فلسطين ضد الكويت

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني يتحدث عن 4 ملفات مهمة تتعلق بموظفي غزة وضحايا حريق النصيرات والتقاعد والرتب العسكرية

مصدر حكومي: فريق بايدن الانتقالي زار رام الله الشهر الماضي وهذا ما أبلغه للسلطة الفلسطينية

حماس تكشف عن الخطوة الثانية بعد إصدار مراسيم الانتخابات

مصدر مسؤول في حماس: الحركة تدرس خوض الانتخابات التشريعية على أرضية قائمة مشتركة

اسعار العملات مقابل الشيكل

نتائج الشهادة السودانية 2020 .. اعرف نتيجتك من رقم جلوسك في السودان 2021

"العربية" تكشف مهمة رئيسي المخابرات المصرية والأردنية

الأخبار الرئيسية

اشتية يكشف عن موعد الحوار الفلسطيني بحضور جميع الفصائل في القاهرة ..

مجدلاني يكشف ما ستقدمه التنمية الاجتماعية لمواطني غزة خلال العام الجاري

شاهد : لحظة انطلاق الصواريخ فجر اليوم من قطاع غزة نحو اسدود

الأجهزة الأمنية في غزة تختلف عن نظيرتها في الضفة: كيف سنضمن نزاهة الانتخابات؟ الحل في القاهرة..

فيروس

وزيرة الصحة : 8 وفيات و524 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و944 حالة تعافٍ