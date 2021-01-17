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نتائج الشهادة السودانية 2020 .. اعرف نتيجتك من رقم جلوسك في السودان 2021

الإثنين 18 يناير 2021 12:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج الشهادة السودانية 2020 .. اعرف نتيجتك من رقم جلوسك في السودان 2021



الخرطوم / سما

اعرف نتيجتك من رقم جلوسك في السودان، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية الثانوية للسنة الدراسية 2020 - 2021 برقم الجلوس.

ويمكن معرفة نتائج الشهادة السودانية 2021 عبر عدة طرق أولها عن طريق متابعة المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم الساعة 02:00 قبل العصر بتوقيت الخرطوم.

أما الطريقة الثانية للتعرف على نتيجة الشهادة الثانوية في السودان هي إرسال رقم جلوس الطالب إلى الرقم المختصر (5556)، علما أن سعر الرسالة 20 جنيها شامل الضريبة.

وقالت إنه يمكن معرفة تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية بالدرجات والعلامات التي نالها الطالب من خلال إرسال رقم الجلوس إلى الرقم (5557) مقابل 30 جنيها سودانيا.

اعرف نتيجتك من رقم جلوسك الشهادة السودانية: اضغط هنا

وأكدت عدم دقة ما تم تداوله عبر المنصات الاجتماعية الأيام الأخيرة حول نسب الرسوب والنجاح في اختبارات الثانوية السودانية، مبينة أن المعلومة الصحيح في المؤتمر.

وحسب الوزارة، فإن النتائج النهائية ستكون متاحة في الرابط المرفق أعلاه عقب إنتهاء المؤتمر الذي يحضره وزير التربية وعدد من المسؤولين البارزين بالوزارة واللجان.

وحثت الطلاب على حضور المؤتمر؛ لأنه يشهد الإعلان عن بداية التقديم للجامعات السودانية الفترة المقبلة بالنسبة للناجحين، إضافة إلى موعد الدورة الاستكمالية (الإعادة).

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