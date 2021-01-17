بث مباشر .. مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة السودانية الثانوية 2020 - 2021

الخرطوم / سما

أعلنت قنوات فضائية محلية وعربية، عن نيتها عرض المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية للعام الدراسي 2020.

وقالت القنوات الناقلة إنه سيتم نقل مؤتمر نتيجة امتحانات الشهادة السودانية الثانوية بث مباشر اعتبارا من الساعة الواحدة وخمس وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت الخرطوم.

ولفتت إلى أن الكشف الرسمي عن نتائج الشهادة السودانية سيتم الساعة الثانية عبر الإعلان عن أسماء أوائل طلبة المرحلة الثانوية قبل تفعيل رابط فحص النتيجة الإلكتروني.

وحسب المصادر، فإن مؤتمر نتائج الشهادة السودانية سيشهد حضور البروفيسور محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم، والأستاذ الطريفي وكيل وزارة التعليم والأستاذ عمر العبيد أحمد مدير إدارة الامتحانات.

مؤتمر نتائج الشهادة السودانية 2020:

وكشفت وسائل الإعلام عن تلقيها دعوات رسمية من وكالة سونا وتلفزيون السودان؛ من أجل الحضور لتغطية وقائع إعلان نتائج الشهادة الثانوية أو التقاط الإشارة التابعة لها.

وفي السياق ذاته، أفادت صفحات سودانية على فيسبوك بأنها جهزت واستعدت الساعات الأخيرة لنقل المؤتمر الصحفي عبر منصاتها مجانا، موضحة أن جودة البث عالية جدا.

وطالبت الوزارة، الأهالي بعدم إطلاق النار أثناء الاحتفال خلال مؤتمر نتيجة الشهادة السودانية؛ حفاظا على سلامة أبنائهم؛ كي تدوم الفرحة حتى المرحلة الجامعية اللاحقة.