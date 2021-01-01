العراق : رابط استمارة التقديم للتعليم الموازي 2021 في الجامعات الحكومية

بغداد / سما

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عم إطلاق استمارة التقديم الى التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) مجددا للتخصصات كافة للعام الدراسي 2021/2020.

وقالت وزارة التعليم في بيان لها إن إطلاق رابط استمارة التقديم للتعليم الموازي 2021 جاء التزاما بقرار الزيادة في خطة القبول الموازي بنسبة 10% في الجامعات الحكومية.

وأضافت الوزارة أن التقديم سيكون متاحا أمام جميع الطلبة من خريجي الأدوار الاول والثاني والثالث وأن الاستمارة الإلكترونية للتقديم عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

استمارة التقديم للتعليم الموازي 2021: اضغط هنا

وأشارت التعليم العراقية إلى أن استمارة التقديم للتعليم الموازي ستبقى مفتوحة الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس المقبل الموافق 2021/1/21، داعية الطلاب لاستغلال الوقت.

وكانت وزارة التعليم العالي العراقية قد وقعت اتفاقيات مع قطر ومصر بشأن المنح الدراسية والتعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات الخاصة والحكومية في الدول المذكورة.

يشار إلى أن التعليم في الجامعات العراقية يتم عن بعد وأخرى وجاهيا؛ نظرا للأوضاع الراهنة، لذلك عملك على تنظيم ندوات ومؤتمرات علمية موسعة لكن إلكترونيا دون حضور الطلاب.