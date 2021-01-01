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مشاهدة مباراة البحرين والأرجنتين بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الأحد 17 يناير 2021 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة البحرين والأرجنتين بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا في كل مكان رابط مشاهدة مباراة الأرجنتين والبحرين بث مباشر في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر الذي انطلق قبل عدة أيام في الصالات.

مباراة البحرين والأرجنتين مباشر في مونديال كرة اليد تبث الساعة الثامنة مساء بتوقيت المنامة ومكة المكرمة والدوحة، السابعة وفق وقت مصر والأردن والسودان وفلسطين.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني إلى مواصلة صدارة مجموعته في كأس العالم لليد، إذ كان قد تغلب بسهولة على نظيره الكونغو في الجولة الأولى بنتيجة 28 مقابل 22 للخصم.

أما المنتخب البحريني لكرة اليد، فقد فشل في الأسبوع الأول بتحقيق نتيجة إيجابية حيث خسر أمام منافسه الدنماركي بطل أوروبا والعالم بنتيجة 34 مقابل 20 وسط أداء ضعيف.

مباراة منتخب البحرين لكرة اليد مباشر:

وتضم تشكيلة منتخب البحري، محمد حسين وقاسم الشويخي في مركز حراسة المرمى، علي ميرزا وحسن وأحمد فضل ومحمد حبيب ومحمد أحمد ومهدي سعيد وعلي سليمان.

وأطلق النشطاء في المنصات الاجتماعية حملة دعم للاعبي ونجوم البحرين ضد الأرجنتين، إذ يعد الفوز عليهم هذا المساء بمثابة نقطة عبور إلى الدور التالي الحاسم.

ويرى مراقبون أن الظروف لم تخدم منتخب البحرين لا سيما وأنه اصطدم ببطل العالم في افتتاح منافسته بموندال كرة اليد، متوقعين أن يظهر بصورة مشرفة أمام الأرجنتين الليلة.

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