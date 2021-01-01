  1. الرئيسية
  2. سيارات

مشاهدة مباراة تونس والبرازيل بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الأحد 17 يناير 2021 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة تونس والبرازيل بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



تونس / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة تونس والبرازيل بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 المونديال المقام على صالات مصر المجهزة على أعلى مستوى.

مباراة تونس والبرازيل مباشر في مونديال كرة اليد اليوم تبث على قناة أون تايم سبورت (OnTime Sports) والتلفزة التونسية وعدد من المحطات العالمية المشفرة.

وكان المنتخب التونسي قد خسر في اللحظات الأخيرة من الجولة الأولى أمام نظيره البولندي بنتيجة 30 مقابل 28، لكن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الأداء الكبير الذي قدمه اللاعبون.

وتقدم المنتخبات العربية في بطولة العالم لكرة اليد أداء متوسط المستوى، باستثناء منتخب مصر الذي سحق منافسيه الاثنين الذين قابلهم في الافتتاح والأسبوع الثاني بنتائج كبيرة.

مباراة منتخب تونس لكرة اليد مباشر:

ومن المنتخبات العربية البارزة في مونديال اليد 2021 إلى جانب المصري، الجزائر وتونس والمغرب، لكن هناك فرق لم تظهر بالشكل المطلوب للآن مثل البحرين وقطر فقط.

في المقابل، يعد منتخب البرازيل أحد أصعب الخصوم في بطولة العالم ومن المرشحين للمنافسة على اللقب إلى جانب الدنمارك وفرنسا وألمانيا ومصر ومنتخبات أخرى.

يُذكر أن مباراة تونس والبرازيل في مونديال اليد تأتي في إطار دور المجموعات الذي يتأهل من خلاله المنتخبين في المركزين الأول والثاني إلى المرحلة المقبلة قبل النهائيات.

#تونس #البرازيل #بث مباشر #مباراة تونس والبرازيل #مباراة البرازيل وتونس #مباشر #كأس العالم لكرة اليد #مونديال اليد 2021 #مونديال كرة اليد #كرة اليد #مونديال مصر 2021 #مصر #تونس ضد البرازيل #البرازيل ضد تونس

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان الرياضيات التوجيهي التكميلي 2020 - 2021 الدورة التكميلية في الأردن

مشاهدة مباراة الجزائر وأيسلندا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

أول فصيل فلسطيني يعترض على إصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات

سبب وفاة المذيع فهد الحمود وآخر ظهور له على التلفزيون السعودي (شاهد)

مجدلاني يكشف مصير رواتب موظفي غزة في ضوء التوافق على الانتخابات: هل ستُشَكَّل قائمة موحدة؟

بالفيديو: الجيش الاسرائيلي يكشف عن منظومة تمويه متطورة

ماذا سيقول القائد العام للقسام في وثائقي الميادين؟

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 20 وفاة و578 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و862 حالة تعافٍ

دنيس

دنيس روس: طرح مبادرات سلام جديدة بين اسرائيل والفلسطينيين ليس مناسبا حاليا

بدعوة من مصر.. الرجوب يكشف : هذا ما ستناقشه الفصائل في القاهرة

توافقات داخل حماس تحسم مناصبها القيادية في الانتخابات ومشعل يعود للواجهة

الصحة بغزة: 6 حالات وفاة و212 إصابة جديدة بفيروس كورونا و360 حالة تعافٍ