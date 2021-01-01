تونس / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة تونس والبرازيل بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 المونديال المقام على صالات مصر المجهزة على أعلى مستوى.

مباراة تونس والبرازيل مباشر في مونديال كرة اليد اليوم تبث على قناة أون تايم سبورت (OnTime Sports) والتلفزة التونسية وعدد من المحطات العالمية المشفرة.

وكان المنتخب التونسي قد خسر في اللحظات الأخيرة من الجولة الأولى أمام نظيره البولندي بنتيجة 30 مقابل 28، لكن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الأداء الكبير الذي قدمه اللاعبون.

وتقدم المنتخبات العربية في بطولة العالم لكرة اليد أداء متوسط المستوى، باستثناء منتخب مصر الذي سحق منافسيه الاثنين الذين قابلهم في الافتتاح والأسبوع الثاني بنتائج كبيرة.

مباراة منتخب تونس لكرة اليد مباشر:

ومن المنتخبات العربية البارزة في مونديال اليد 2021 إلى جانب المصري، الجزائر وتونس والمغرب، لكن هناك فرق لم تظهر بالشكل المطلوب للآن مثل البحرين وقطر فقط.

في المقابل، يعد منتخب البرازيل أحد أصعب الخصوم في بطولة العالم ومن المرشحين للمنافسة على اللقب إلى جانب الدنمارك وفرنسا وألمانيا ومصر ومنتخبات أخرى.

يُذكر أن مباراة تونس والبرازيل في مونديال اليد تأتي في إطار دور المجموعات الذي يتأهل من خلاله المنتخبين في المركزين الأول والثاني إلى المرحلة المقبلة قبل النهائيات.