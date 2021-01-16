سبب وفاة المذيع فهد الحمود وآخر ظهور له على التلفزيون السعودي (شاهد)

الرياض / سما

أعلنت مصادر إعلامية سعودية، يوم السبت 16 كانون ثاني / يناير 2021، عن وفاة الإعلامي فهد الحمود المذيع المخضرم في القناة الأولى بالتلفزيون السعودي الحكومي الرسمي.

وأكدت المصادر السعودية وفاة المذيع فهد الحمود عن عمر ناهز 63 عاما؛ جراء وعكة صحية (سكتة قلبية) تعرض لها داخل منزله، لافتة إلى أنه كان يتلقى العلاج مؤخرا قبل إعلان وفاته.

وقال حساب هيئة المشاهير على تويتر: نعى الوسط الثقافي والإعلامي السعودي المذيع المخضرم فهد الحمود الذي وافته المنية اليوم بسبب ازمة صحية أصيب بها الأيام الأخيرة.

نعى الوسط الثقافي والإعلامي السعودي

المذيع المخضرم فهد الحمود الذي وافته المنية اليوم بسبب ازمة صحية



الحمود يعد من الجيل الذهبي في التلفزيون السعودي فترة الثمانينات والتسعينات



By : @yam_77777 #فهد_الحمود_في_ذمة_الله



pic.twitter.com/6yTvKiNr3j — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) January 16, 2021

وأشار الحساب الذي يهتم بأخبار المشاهير في الوطن العربي لا سيما السعودية ودول الخليج إلى أن فهد الحمود يعد من الجيل الذهبي في التلفزيون السعودي فترة الثمانينيات والتسعينات.

من جانبه، كتب حساب معالي موجز الأخبار السعودي الموثق: رحم الله الصديق و الزميل فهد الحمود كان دمث الخلق و حسن المعشر و دائم الإبتسامه جمعنا الله به وبوالدينا في جنات النعيم.

رحمك الله

هذا كان اخر ظهور له في رمضان الماضي #فهد_الحمود_في_ذمة_الله pic.twitter.com/zde38YgmBX — درامـا TV (@DramaTVsa) January 16, 2021

أما الصحفي عناد العتيبي، فقد نعى زميله المذيع فهد الحمود، قائلا: نسأل الله له الرحمة والمغفرة وتعازينا لذويه ومحبيه. من الأجيال الذهبية في القناة السعودية الأولى.

وكان ظهور المذيع فهد الحمود الأخير في شهر رمضان الماضي عبر قناة الإخبارية السعودية، إذ حل ضيفا لقراءة نشرة الأخبار مع زملائه تكريما له ومسيرته الطويلة في الحقل الإعلامي.