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سبب وفاة المذيع فهد الحمود وآخر ظهور له على التلفزيون السعودي (شاهد)

السبت 16 يناير 2021 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة المذيع فهد الحمود وآخر ظهور له على التلفزيون السعودي (شاهد)



الرياض / سما

أعلنت مصادر إعلامية سعودية، يوم السبت 16 كانون ثاني / يناير 2021، عن وفاة الإعلامي فهد الحمود المذيع المخضرم في القناة الأولى بالتلفزيون السعودي الحكومي الرسمي.

وأكدت المصادر السعودية وفاة المذيع فهد الحمود عن عمر ناهز 63 عاما؛ جراء وعكة صحية (سكتة قلبية) تعرض لها داخل منزله، لافتة إلى أنه كان يتلقى العلاج مؤخرا قبل إعلان وفاته.

وقال حساب هيئة المشاهير على تويتر: نعى الوسط الثقافي والإعلامي السعودي المذيع المخضرم فهد الحمود الذي وافته المنية اليوم بسبب ازمة صحية أصيب بها الأيام الأخيرة.

وأشار الحساب الذي يهتم بأخبار المشاهير في الوطن العربي لا سيما السعودية ودول الخليج إلى أن فهد الحمود يعد من الجيل الذهبي في التلفزيون السعودي فترة الثمانينيات والتسعينات.

من جانبه، كتب حساب معالي موجز الأخبار السعودي الموثق: رحم الله الصديق و الزميل فهد الحمود كان دمث الخلق و حسن المعشر و دائم الإبتسامه جمعنا الله به وبوالدينا في جنات النعيم.

أما الصحفي عناد العتيبي، فقد نعى زميله المذيع فهد الحمود، قائلا: نسأل الله له الرحمة والمغفرة وتعازينا لذويه ومحبيه. من الأجيال الذهبية في القناة السعودية الأولى.

وكان ظهور المذيع فهد الحمود الأخير في شهر رمضان الماضي عبر قناة الإخبارية السعودية، إذ حل ضيفا لقراءة نشرة الأخبار مع زملائه تكريما له ومسيرته الطويلة في الحقل الإعلامي.

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