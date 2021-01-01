مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

المغرب / سما

ننشر لكم متابعي وكالة سما رابط مشاهدة مباراة منتخب المغرب والبرتغال بث مباشر المقررة اليوم السبت 16 يناير 2021 في إطار مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 مصر.

مباراة المغرب والبرتغال مباشر في مونديال مصر 2021 لليد تنقل حصريا على قناة أون تايم سبورت 3 (OnTime Sports) بعد الاستيديو التحليلي الساعة 06:00 بتوقيت الرباط وتونس والجزائر.

وتحاول المنتخبات العربية حسم التأهل في الأسبوع الثاني بكأس العالم لكرة اليد، إذ حرم المنتخب الجزائري نظيره المغربي من الفوز أو التعادل على أقل تقدير بالجولة الأولى في اللحظات الأخيرة الحاسمة.

ويأمل منتخب المغرب لكرة اليد بأن يسيطر على موقعة البرتغال ويخرج بانتصار قد يكون مفاجئا للعالم، علما أنه لا يملك في رصيده أي نقطة؛ لأنه تلقى هزيمة قاسية أمام الجزائر قبل يومين (24 - 23).

مباراة منتخب المغرب لكرة اليد مباشر:

وأبكت كرة اليد جميع المتابعين خلف الشاشات وداخل الصالة المصرية في استاد القاهرة حينما كان المنتخب المغربي متقدما على الجزائر حتى الثواني الأخيرة التي نجح فيها الأخير من قلب النتيجة والفوز.

وصبّت جماهير كرة اليد المغربية جام غضبها على مدرب ولاعبي المنتخب الأول عقب الخسارة في الافتتاح، وذلك من خلال التعليقات عبر منصة الاتحاد الرسمي للعبة بمواقع التواصل الاجتماعي كافة.

وتجري مباراة المغرب ضد البرتغال في مونديال اليد 2021 بالتزامن مع مواجهات أخرى، أبرزها لقاء المنتخب المصري والمقدوني، الفرنسي ضد النمساوي، السلوفاكي أمام الروسي، السويدي والتشيلي.