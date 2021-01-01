  1. الرئيسية
  2. سيارات

مشاهدة مباراة تونس وبولندا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الجمعة 15 يناير 2021 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة تونس وبولندا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



تونس / سما

أعلنت المنصات الرسمية الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة منتخب تونس ضد بولندا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد مونديال 2021 المقام في مصر، بمشاركة 32 منتخبا ما بين عربي وعالمي.

مباراة تونس وبولندا لكرة اليد مباشر تبث على قناة أون تايم سبورت الثالثة (OnTime Sports) بصوت أحد المعلقين المصريين، بالإضافة إلى عدد من القنوات التونسية والعربية الرياضية.

ويسعى المنتخب التونسي إلى تحقيق انطلاقة قوية في مستهل مشواره بمونديال كرة اليد، إذ تجهز اللاعبون على أكبر مستوى الفترة الماضية؛ من أجل الوصول إلى الدور المقبل الحاسم بالنسبة له.

ويحاول لاعبو تونس الليلة، عدم الاستهانة والاستهتار بالخصم الذي يُعرف بأنه متوسط المستوى ولا يملك تاريخا كبيرا في هذه اللعبة، لكنه ربما ينجح في مفاجأة المنتخب العربي رغم نجومه الكبار.

مباراة تونس في مونديال كرة اليد مباشر:

واشتكى متابعو "أون سبورت" من غياب النقل المباشر لكل المباريات لهذا الحدث العالمي، إذ تعمل القناة المصرية على بث أقوى المواجهات خصوصا التي يكون أحد الطرفين فيها فريق عربي.

وبهذا الصدد، أشاد مروان بالحاج نجم منتخب تونس لكرة اليد في السابق بالجهوزية والتنظيم غير المسبوق لمونديال مصر، مؤكدا أن كل الاستعدادات تتناسب مع مستوى الحدث بما فيها افتتاح القناة.

وتمنى الأسطورة التونسية أن يظهر نجوم منتخب تونس لكرة اليد بصورة مشرفة في كأس العالم، وافتتاح المواجهة أمام بولندا بانتصار يرفع من معنوية اللاعبين ويقودهم إلى تحقيق طموحهم الأكبر.

#تونس #بولندا #مباراة تونس وبولندا #مباراة بولندا وتونس #بث مباشر #تونس ضد بولندا #بولندا ضد تونس #مباشر #كأس العالم لكرة اليد #مونديال كرة اليد #مونديال اليد 2021 #منتخب تونس لكرة اليد #مباراة تونس كرة اليد

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: عشرات الصواريخ تنهال وسط إيران تزامنا مع أمر من ترامب

مصدر بالحرس الثوري يكشف مفاجأة... ماذا كان في المخازن التي قصفتها إسرائيل في سوريا

حقيقة تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 - 2021 ؟

الزهار يتحدث عن المصالحة والانتخابات واجتماع الامناء: المرحلة المقبلة صعبة ونخشى من تحديد التواريخ!

ملخص نتيجة مباراة ضمك والوحدة في الدوري السعودي 2021

ايلاف : السعودية تتخذ رد فعل صادما لإسرائيل بعد تسريب "لقاء نتنياهو وابن سلمان"

القاهرة ستستضيف حوارا وطنيا للفصائل.. مجدلاني يكشف عن موعد اصدار مرسوم الانتخابات

الأخبار الرئيسية

عاح

البنتاغون يضيف إسرائيل إلى منطقة عمليات القيادة المركزية "سينتكوم"

9

واللا الاسرائيلي: عامان على حادثة خانيونس ولا يزال الجيش يلعق جراحه

إعلام: من تلقّى لُقاح كورونا الذي قالت حكومة الاحتلال إنها أرسلته للسلطة؟

حماس تشن هجوماً على السلطة الفلسطينية..

نتنياهو

صحيفة اسرائيلية تتساءل: ما الذي تنتظره تل أبيب حيال تهديد “حزب الله” وصواريخه الدقيقة؟