مشاهدة مباراة تونس وبولندا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

تونس / سما

أعلنت المنصات الرسمية الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة منتخب تونس ضد بولندا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد مونديال 2021 المقام في مصر، بمشاركة 32 منتخبا ما بين عربي وعالمي.

مباراة تونس وبولندا لكرة اليد مباشر تبث على قناة أون تايم سبورت الثالثة (OnTime Sports) بصوت أحد المعلقين المصريين، بالإضافة إلى عدد من القنوات التونسية والعربية الرياضية.

ويسعى المنتخب التونسي إلى تحقيق انطلاقة قوية في مستهل مشواره بمونديال كرة اليد، إذ تجهز اللاعبون على أكبر مستوى الفترة الماضية؛ من أجل الوصول إلى الدور المقبل الحاسم بالنسبة له.

ويحاول لاعبو تونس الليلة، عدم الاستهانة والاستهتار بالخصم الذي يُعرف بأنه متوسط المستوى ولا يملك تاريخا كبيرا في هذه اللعبة، لكنه ربما ينجح في مفاجأة المنتخب العربي رغم نجومه الكبار.

مباراة تونس في مونديال كرة اليد مباشر:

واشتكى متابعو "أون سبورت" من غياب النقل المباشر لكل المباريات لهذا الحدث العالمي، إذ تعمل القناة المصرية على بث أقوى المواجهات خصوصا التي يكون أحد الطرفين فيها فريق عربي.

وبهذا الصدد، أشاد مروان بالحاج نجم منتخب تونس لكرة اليد في السابق بالجهوزية والتنظيم غير المسبوق لمونديال مصر، مؤكدا أن كل الاستعدادات تتناسب مع مستوى الحدث بما فيها افتتاح القناة.

وتمنى الأسطورة التونسية أن يظهر نجوم منتخب تونس لكرة اليد بصورة مشرفة في كأس العالم، وافتتاح المواجهة أمام بولندا بانتصار يرفع من معنوية اللاعبين ويقودهم إلى تحقيق طموحهم الأكبر.