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صور.. شباب أهلي غزة يفوز على خدمات الشاطئ وديا

الخميس 14 يناير 2021 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. شباب أهلي غزة يفوز على خدمات الشاطئ وديا



غزة / سما

تغلب فريق أهلي غزة للشباب على نظيره خدمات الشاطئ بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت على ملعب اليرموك يوم الأربعاء 13 يناير 2021؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.

وتقدم شباب "خدمات الشاطئ" بهدف عبر ياسر الخواجة (23) من ركلة جزاء، قبل أن يرد الأهلي بهدفين عن طريق اللاعبين إبراهيم سالم (79)، وعلي أبو عطايا (88).

وأهدر اللاعبان عبد الرحمن عناية ومحمد صالح "ميدو" ركلتي جزاء لصالح الأهلي في الشوطين الأول والثاني على التوالي، إذ تصدى لهما محمد الطيبي حارس مرمى الشاطئ.

وأدار هذه المباراة الودية تحكيميا، الحكم أحمد كباجة، فيما ظهر لاعبو الفريقان بصورة مُبشرة؛ استعدادا للمواجهات الرسمية في بطولة طوكيو للشباب مواليد 2003 - 2004 المزمع إقامتها مطلع الشهر القادم.

 

 

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