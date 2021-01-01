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مشاهدة مباراة الجزائر والمغرب بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الخميس 14 يناير 2021 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الجزائر والمغرب بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الجزائر والمغرب بث مباشر المقررة اليوم الخميس في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر التي تجري داخل إحدى الصالات المصرية المغطاة.

مباراة المغرب والجزائر مباشر في مونديال كرة اليد تبث على قناة أون تايم سبورت (OnTime Sports)، فيما يتم نقلها أيضا من خلال القناة الجزائرية الرياضية ومحطات فضائية رياضية عالمية.

ويسعى المنتخبان العربيان إلى تحقيق انطلاقة قوية في كأس العالم لليد، واللحاق بنظيرهم المصري الذي فاز في مواجهته الافتتاحية الأولى أمس؛ من أجل مواصلة المشوار نحو الأدوار الختامية الحاسمة.

ويتضمن جدول لقاءات مونديال اليد، العديد من المواجهات في اليوم الواحد، إذ من المقرر ألا تدوم البطولة طويلا وبلوغ الدور المقبل سريعا؛ حفاظا على سلامة اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية.

مونديال كرة اليد 2021 مباشر:

واستعد المنتخبان الجزائري والمغربي الساعات الأخيرة لهذه المواجهة المهمة، إذ يحاول لاعبو كل طرف الخروج بنتيجة مرضية على أمل المنافسة في المجموعة التي وضعتهما في مقابلة بعضهما.

وتحظى بطولة العالم لكرة اليد بمتابعة كبيرة على الصعيد العربي والعالمي؛ بسبب كثافة المنتخبات المشاركة في هذه النسخة غير التقليدية من ناحية الترتيبات والفرق وأسماء اللاعبين الكبار هناك.

وتجري مباراة المغرب والجزائر في مونديال اليد بالتزامن مع مواجهات أخرى في كأس العالم، أبرزها، روسيا ضد بيلاروسيا، النمسا أمام سويسرا، السويد ومقدونيا، آيسلندا والسويد، فرنسا والنرويج.

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