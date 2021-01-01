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رابط مشاهدة مباراة الاتفاق والباطن بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الخميس 14 يناير 2021 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الاتفاق والباطن بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الاتفاق والباطن بث مباشر التي تجري اليوم الخميس 14 يناير في سياق لقاءات الأسبوع 13 في دوري المحترفين السعودي 2021 (كأس محمد بن سلمان).

مباراة الاتفاق والباطن مباشر تعرض الساعة 05:45 بتوقيت الرياض من استاد الأمير محمد بن فهد على قناة الرياضية السعودية الثانية (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق راشد الدوسري.

ويقود الاستيديو التحليلي على السعودية الرياضية المذيع مسفر الخثعمي، إلى جانب المراسل عبد الرحمن الشقاري والمحللون بدر الحقباني وإبراهيم العنقري، والخبير التحكيمي عبد الرحمن الزيد.

وكان الفوز الرسمي الأخير لصالح الباطن على الاتفاق موسم 2017 في الدوري السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرزها اللاعبون سلطان محمد المسرحي ولويس باولو وجونثان بينتس.

رابط مباراة الاتفاق ضد الباطن مباشر:

وتراجع الاتفاق بشكل كبير إلى الخلف في جدول ترتيب الدوري السعودي، إذ أصبح في المركز التاسع برصيد 17 نقطة بالتساوي مع القادسية وأبها والفتح، فيما يسعى للعودة إلى الأمام.

أما الباطن فهو يعاني في مؤخرة الترتيب، إذ يحتل المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة فقط بفارق نقطتين أمام العين قبل الأخير، بينما فوزه الليلة يعني تقدمه كثيرا في جدول المسابقة.

ومن المقرر أن يحل الاتفاق ضيفا على الرائد في الأسبوع الرابع عشر ثم يواجه الأهلي بملعبه، في حين يتجهز الباطن للعب ضد ضمك والعين قبل الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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