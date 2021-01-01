قصة و موعد عرض مسلسل عندما يكتمل القمر الجزء الثاني 2021 والقناة الناقلة

الرياض / سما

أعلنت مصادر فنية، عن قصة وموعد عرض مسلسل عندما يكتمل القمر الجزء الثاني 2021 والقناة الناقلة لجميع الحلقات المباشرة حصريا، اعتبارا من منتصف شهر يناير / كانون ثاني الجاري.

وقالت المصادر الفنية إن موعد عرض مسلسل عندما يكتمل القمر الموسم الثاني الحلقة الأولى سيكون ابتداء من تاريخ 16 يناير الحالي عبر منصة (شاهد نت vip) وقناة إم بي سي (mbc 1).

ونشر تطبيق شاهد، برومو مسلسل عندما يكتمل القمر السعودي عبر منصاتها في موقع يوتيوب وتويتر؛ في إطار الترويج للحلقات المقرر بدء بثها للجمهور المشترك بالمنصة مطلع الأسبوع.

قصة مسلسل عندما يكتمل القمر الجزء 2:

وقالت المصادر إن الجميع يبحث عن الجن المدفون، ومؤمنون أنه لا يمكنهم الوصول له سوى عن طريق جمعان الذي نجح في بناء علاقة معه، إلا أنه يتمنى العيش حياة طبيعية بعيدا عنهم حاليا.

وأفادت بأن أبطال الموسم الثاني من مسلسل عندما يكتمل القمر، هم، ريم عبدالله، فيصل العمري، إيمان الغربي، خالد صقر، محمد الطويان، إلى جانب العديد من الوجوه الجديدة الشابة والمشرقة.

وكان الجزء الأول الذي يتكون من 25 حلقة مدة كل منها 40 دقيقة، قد حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عالية جدا، حينما عرض عبر إم بي سي 1 في الأول من نيسان / أبريل العام الماضي.

وأخرج حلقات "حينما يكتمل القمر"، المخرج عمر الديني، والمخرج المنفذ أحمد لحلوح، علما أنه من تأليف علاء حمزة، حيث تدور تفاصيل العمل الفني حول السيد الفقير جمعان البالغ 50 سنة.