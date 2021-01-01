  1. الرئيسية
  2. سيارات

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر "قناة السعودية الرياضية"

الأربعاء 13 يناير 2021 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر "قناة السعودية الرياضية"



مدريد / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر في نهائي كأس السوبر الإسباني التي تجري اليوم الأربعاء 13 يناير / كانون ثاني على ملعب تويفو أركانخيل.

مباراة برشلونة وريال سوسيداد مباشر تبث عبر قنوات السعودية الرياضية المفتوحة (KSA Sports HD)، فيما يعلق عليها عيسى الحربين وحماد العنزي، إضافة إلى قناة النادي الرسمية.

وأفادت "الرياضية السعودية" بأن المذيع الإعلامي عبد العزيز البكر يقود الاستيديو التحليلي على الهواء مباشرة الساعة 10:00 بتوقيت مكة، برفقة المحللين خالد الشنيف وموسى المحياني.

ودعت متابعيها إلى ترقب برنامج السوبر الاسباني على القنوات الرياضية الساعة الثامنة والنصف، موضحة أن الإعلامي عمار باحكيم يستضيف رفيق نزار وبندر المشرافي وسفيان السعدون.

السوبر الاسباني بث مباشر:

وعاد برشلونة إلى سكة الانتصارات والمستوى العالي في الدوري الإسباني بعد غياب وبداية غير موفقة، إذ يخوض هذه الموقعة عقب فوز ساحق على غرناطة وسبقها هزيمة أتلتيك بيلباو.

على الجهة المقابلة، خسر ريال سوسيداد في المواجهة الأخيرة له بالليغا الإسبانية أمام إشبيلية، وسبقها تعادل إيجابي مع أوساسونا، وهزيمة من أتلتيكو مدريد وليفانتي وبرشلونة على التوالي.

وقبل مباراة السوبر الاسباني قد يطمئن عشاق برشلونة، حينما يعلمون أن ريال سوسيداد لم يذق طعم الانتصارات منذ تاريخ 8 نوفمبر العام الماضي، إذ لعب 12 مواجهة ما بين تعادل وهزيمة.

#برشلونة #ريال سوسيداد #السوبر الاسباني #بث مباشر #مباراة برشلونة مباشر #برشلونة وريال سوسيداد #ريال سوسيداد وبرشلونة #مباشر #برشلونة وسوسيداد مباشر #السوبر الاسباني مباشر #السعودية #السعودية الرياضية #الرياضية السعودية

الأكثر قراءة اليوم

نصيحة تيلرسون لبايدن: عليك أن تأمل ألا يفعل الإسرائيليون شيئا استفزازيا!

الاهتمام الاسرائيلي حول المصالحة الخليجية..صفقة تبادل الأسرى بين اسرائيل وحماس

جدول مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر

صورة.. العثور على جثة ضابط "إسرائيلي" مقتولاً في أحراش الخليل

الجيش الإيراني يعرض أكبر سفينة عسكرية في تاريخه ... صور

23 قتيلا جراء العدوان الاسرائيلي على شرق سوريا

"اللقاح مقابل الجثث": قتل الأبرياء في غزة.. هذا ما يعلمه المحامي اليهودي “اللامع” لطلابه

الأخبار الرئيسية

ح

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة: تسجيل 30 وفاة و978 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1670 حالة

صور : اطلاق نار على جيش الاحتلال عند حدود غزة وقصف نقطة للمقاومة

قيادي في فتح: الانتخابات التشريعية لن تجري قبل نهاية أيار المقبل

قناة عبرية تكشف السبب.. لماذا نقلت إسرائيل 200 جرعة لقاح للسلطة الفلسطينية سرًا؟