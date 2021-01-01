رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر "قناة السعودية الرياضية"

مدريد / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر في نهائي كأس السوبر الإسباني التي تجري اليوم الأربعاء 13 يناير / كانون ثاني على ملعب تويفو أركانخيل.

مباراة برشلونة وريال سوسيداد مباشر تبث عبر قنوات السعودية الرياضية المفتوحة (KSA Sports HD)، فيما يعلق عليها عيسى الحربين وحماد العنزي، إضافة إلى قناة النادي الرسمية.

وأفادت "الرياضية السعودية" بأن المذيع الإعلامي عبد العزيز البكر يقود الاستيديو التحليلي على الهواء مباشرة الساعة 10:00 بتوقيت مكة، برفقة المحللين خالد الشنيف وموسى المحياني.

ودعت متابعيها إلى ترقب برنامج السوبر الاسباني على القنوات الرياضية الساعة الثامنة والنصف، موضحة أن الإعلامي عمار باحكيم يستضيف رفيق نزار وبندر المشرافي وسفيان السعدون.

السوبر الاسباني بث مباشر:

وعاد برشلونة إلى سكة الانتصارات والمستوى العالي في الدوري الإسباني بعد غياب وبداية غير موفقة، إذ يخوض هذه الموقعة عقب فوز ساحق على غرناطة وسبقها هزيمة أتلتيك بيلباو.

على الجهة المقابلة، خسر ريال سوسيداد في المواجهة الأخيرة له بالليغا الإسبانية أمام إشبيلية، وسبقها تعادل إيجابي مع أوساسونا، وهزيمة من أتلتيكو مدريد وليفانتي وبرشلونة على التوالي.

وقبل مباراة السوبر الاسباني قد يطمئن عشاق برشلونة، حينما يعلمون أن ريال سوسيداد لم يذق طعم الانتصارات منذ تاريخ 8 نوفمبر العام الماضي، إذ لعب 12 مواجهة ما بين تعادل وهزيمة.