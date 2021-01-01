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مشاهدة مباراة الإمارات والعراق الودية اليوم بث مباشر (شاهد)

الثلاثاء 12 يناير 2021 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الإمارات والعراق الودية اليوم بث مباشر (شاهد)



بغداد / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة العراق والإمارات الودية بث مباشر اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021؛ في إطار تجهيزات المنتخبين للمواجهات القادمة في تصفيات مونديال قطر 2022 المقبل.

مباراة الإمارات والعراق مباشر تبث من ملعب زعبيل بنادي الوصل على قناة الشارقة (Sharjah Sport HD)، ودبي الرياضية (Dubai Sports 1 HD) وأبو ظبي (AD SPORTS 1 HD).

وأفادت قناة أبو ظبي بأن معلق المباراة هو أحمد الحامد، فيما يكون عبدالله السعدي من خلال دبي الرياضية، بينما عبد الحميد الجسمي يطل على شاشة الشارقة سبورت الأولى.

وتعد هذه الموقعة أفضل استعداد للطرفين فترة التوقف الراهنة؛ تمهيدا للمباريات المهمة في تصفيات كأس العالم، التي تنطلق اعتبارا من شهر آذار العام الجاري حتى النهاية.

مباراة العراق والإمارات بث مباشر: اضغط هنا

وأشارت قناة الشارقة إلى أن الاستيديو التحليلي لمباراة المنتخب الإماراتي ضد نظيره العراقي ينطلق الساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، بحضور نخبة من أبرز المحللين.

وعانى منتخب الإمارات الأشهر الماضية من غياب الرؤية الواضحة لا سيما مع عدم تفهم المدرب الذي تمت إقالته إلى قدرات الفريق ومتطلبات وأهداف المرحلة القادمة الصعبة.

وأكدت أن مباراة الإمارات ضد العراق لا تزال في موعدها المحدد، نافية كل ما يتم تداوله بشأن احتمالية تأجيلها إلى وقت لاحق من هذا الشهر؛ بسبب الإجراءات الاحترازية.

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