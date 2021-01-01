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تردد قنوات الكأس الرياضية القطرية المفتوحة 2021 بث مباشر

الثلاثاء 12 يناير 2021 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قنوات الكأس الرياضية القطرية المفتوحة 2021 بث مباشر



الدوحة / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن تردد قنوات الكأس الرياضية القطرية المفتوحة 2021 على مدار نايل سات وجميع الأقمار؛ لمشاهدة جميع مباريات العديد من دوريات كرة القدم العربية مجانا.

وقالت المصادر إن تردد قناة الكأس 2021 (خمس قنوات) على النايل سات هو كالتالي: 11919، أفقي، الترميز 27500، وعرب سات: 12245 والترميز 27500 والاستقطاب عمودي.

ومن المنتظر أن تعرض قناة الكأس الرياضية الأولى (Alkass One HD) مباراة السد والدحيل في الدوري القطري، بالإضافة إلى لقاء الريان وقطر، فيما السيلية والخريطيات عبر الثانية.

كما تبث قناة الكأس 2 مباراة النادي الأفريقي والنجم الساحلي من الملعب الأولمبي حمادي العقربي في إطار مواجهات الجولة الثامنة من الرابطة التونسية المحترفة الأولى بتعليق محمد السعدي.

تردد قناة الكأس المفتوحة 2021 مباشر: اضغط هنا

ولا تعرض قناة الكأس مواجهات الدوري المصري والأردني والفلسطيني والسوداني والسوري، فيما تعدّ أبرز القنوات الناقلة للدوريات الخليجية ولقاءات الأندية في البطولات الخارجية.

وأفادت قناة الكأس بأن المتابعين يمكنهم مشاهدة مباراة القادسية والكويت لحساب نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2021 عبر (Alkass Five HD) بصوت المعلق المميز منتصر الأزهري.

ولفتت إلى إمكانية مشاهدة قنوات الكأس بث مباشر عن طريق زيارة موقعها الإلكتروني المرفق في الأعلى والتنقل بين المحطات المتوفرة مجانا؛ لمتابعة مستجدات الأحداث الرياضية المختلفة.

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