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صور : الجيش المصري يتسلم "سلاح شبحي" جديد

الثلاثاء 12 يناير 2021 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور : الجيش المصري يتسلم "سلاح شبحي" جديد



القاهرة / وكالات /

أعلنت القوات المسلحة المصرية، أن قوات الجيش المصري تسلمت الفرقاطة الشبحية الأولى "بورسعيد" من طراز (غوويند) من شركة (ترسانة الإسكندرية).

وانضمت الفرقاطة لأسطول القوات البحرية المصرية الذي يشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية، وفقا لأحدث النظم العالمية، كما ورد في بيان أصدره الجيش المصري.

وتعد الفرقاطة (بورسعيد) من أهم القطع البحرية التي بنيت في شركة ترسانة الإسكندرية بسواعد مصرية 100% بالتعاون مع شركة Naval Group الفرنسية.

وتعد هذه الفرقاطة فئة جديدة من السفن القادرة على القيام بالأعمال القتالية المختلفة، كما تمتاز بمنظومة رصد متكاملة مضادة للسفن والطائرات والغواصات.

#الجيش المصري #سلاح #فرقاطة
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