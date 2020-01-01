  1. الرئيسية
  2. الرياضة

موعد مباراة العراق والإمارات الودية والقنوات الناقلة

الإثنين 11 يناير 2021 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد مباراة العراق والإمارات الودية والقنوات الناقلة



بغداد / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة الإمارات والعراق الودية المقررة يوم الثلاثاء 12 يناير 2021 على استاد زعبيل بنادي الوصل في الإمارات؛ استعدادا للمواجهات الآسيوية المقبلة.

وقالت المصادر الرياضية إن موعد مباراة العراق والإمارات الودية، الساعة 06:30 بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والدوحة والمنامة والكويت وصنعاء، 07:30 وفق وقت أبو ظبي، 05:30 بمصر.

القناة الناقلة لمباراة العراق والإمارات:

وتبث هذه الموقعة التجريبية المرتقبة عبر قناة أبو ظبي الرياضية والقناة العراقية، فيما لم يتم الإعلان عن هوية معلق اللقاء، لكن كشفت المحطة الإماراتية عن أسماء طاقم الحكام الرئيس.

ويدير المباراة تحكيميا، الدولي العماني أحمد الكاف للساحة، ويساعده على الخطوم راشد الغيثي مساعد أول وأبو بكر العمري ثاني، في حين الإماراتي سلطان محمد صالح يكون رابعا.

وأقيمت العشرات من المباريات التاريخية بين المنتخبين الشقيقين، حيث فاز المنتخب العراقي في المواجهة الأخيرة بهدفين دون رد، فيما انتصر الإماراتي قبلها بأربعة أهداف لإثنين.

ويستعد منتخب العراق الفترة المقبلة لمواجهات قوية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2020، إذ يلعب ضد هونغ كونغ في شهر مارس، ثم يلتقي كمبوديا، قبل لقاء إيران الحاسم.

كما يتجهز منتخب الإمارات لتصفيات كأس العالم بأربع مباريات قادمة، أولها ضد ماليزيا، ثم يحل ضيفا على إندونيسيا، قبل أن يستضيف منتخبي تايلاند وفيتنام في أرضه على التوالي قريبا.

#العراق #الإمارات #مباراة العراق والإمارات #مباراة الإمارات والعراق #منتخب الإمارات #منتخب العراق #القنوات الناقلة #بث مباشر #العراق ضد الإمارات #الإمارات ضد العراق

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان الفيزياء التوجيهي التكميلي 2020 الدورة التكميلية في الأردن

وثيقة اسرائيلية: المصالحة الخليجية يمكن أن تحسن العلاقات الإسرائيلية القطرية.. ما علاقة غزة؟

"سي بي إس" ترامب يخطط لخطوة جديدة ضمن "اتفاقات أبراهام" ويلتزم الصمت إزاء بنس

إجابات امتحان عربي تخصص للتكميلي التوجيهي 2020 - 2021 الدورة التكميلية

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتحام الكونغرس .. ومخطط لاغتيال بيلوسي!

سليل العائلة الأرستقراطية الصهيونية يريد ترك اليهودية .. هل ستسمح له إسرائيل؟

غزة: لجنة الطورائ الكبرى في رفح تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين

الأخبار الرئيسية

لقاح

فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

99

القاهرة: محادثات الرباعي.. اتفاق على استئناف السلام وتأكيد حل الدولتين

resize

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتحام الكونغرس .. ومخطط لاغتيال بيلوسي!

وزيرة الصحة : تسجيل 12 حالة وفاة و928 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشتية : سنلاحق دولا عربية في المحاكم الدولية ويكشف موعد وصول لقاحات كورونا