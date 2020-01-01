موعد مباراة العراق والإمارات الودية والقنوات الناقلة

بغداد / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة الإمارات والعراق الودية المقررة يوم الثلاثاء 12 يناير 2021 على استاد زعبيل بنادي الوصل في الإمارات؛ استعدادا للمواجهات الآسيوية المقبلة.

وقالت المصادر الرياضية إن موعد مباراة العراق والإمارات الودية، الساعة 06:30 بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والدوحة والمنامة والكويت وصنعاء، 07:30 وفق وقت أبو ظبي، 05:30 بمصر.

القناة الناقلة لمباراة العراق والإمارات:

وتبث هذه الموقعة التجريبية المرتقبة عبر قناة أبو ظبي الرياضية والقناة العراقية، فيما لم يتم الإعلان عن هوية معلق اللقاء، لكن كشفت المحطة الإماراتية عن أسماء طاقم الحكام الرئيس.

ويدير المباراة تحكيميا، الدولي العماني أحمد الكاف للساحة، ويساعده على الخطوم راشد الغيثي مساعد أول وأبو بكر العمري ثاني، في حين الإماراتي سلطان محمد صالح يكون رابعا.

وأقيمت العشرات من المباريات التاريخية بين المنتخبين الشقيقين، حيث فاز المنتخب العراقي في المواجهة الأخيرة بهدفين دون رد، فيما انتصر الإماراتي قبلها بأربعة أهداف لإثنين.

ويستعد منتخب العراق الفترة المقبلة لمواجهات قوية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2020، إذ يلعب ضد هونغ كونغ في شهر مارس، ثم يلتقي كمبوديا، قبل لقاء إيران الحاسم.

كما يتجهز منتخب الإمارات لتصفيات كأس العالم بأربع مباريات قادمة، أولها ضد ماليزيا، ثم يحل ضيفا على إندونيسيا، قبل أن يستضيف منتخبي تايلاند وفيتنام في أرضه على التوالي قريبا.