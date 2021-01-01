صور : إعادة فتح مساجد غزة بعد إغلاقها 35 يومًا

غزة / سما /

فتحت مساجد قطاع غزة أبوابها أمام المصلين فجر اليوم الأحد، بعد إغلاقها نحو 35 يومًا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وقالت وزارة الأوقاف والشوؤن الدينية، إن المساجد ستبقى مغلقة خلال الإغلاق الشامل وحظر التجوال يومي الجمعة والسبت.

وذكرت الوزارة، أن قرار فتح المساجد مجددًا جاء بناءً على مستجدات المرحلة الحالية، وتقديرات الجهات المختصة في اللجنة الحكومية العليا للطوارئ وخلية الأزمة.

وأكدت على ضرورة التزام جموع المصلين بالإجراءات الوقائية، في الصلوات المفروضة كافة، وأبرزها: (لبس الكمامة طوال مدة المكث في المسجد، الصلاة على السجادة الخاصة، المباعدة مسافة مترين، وترك المصافحة والمعانقة، الوضوء في المنزل، ... إلخ)، ولا يسمح لغير الملتزمين دخول المسجد.

وأشارت إلى أن رخصة التخلف عن صلاة الجماعة مازالت قائمة؛ بسبب الخوف على النفس في ظل جائحة كورونا، داعيةُ إلى الأخذ بالرخصة خاصة كبار السن والمرضى والأطفال.

وشددت الوزارة على ضرورة تعاون المصلين مع اللجان المشرفة على تطبيق الإجراءات الوقائية في المساجد وتقديم صورة حضارية لالتزام المساجد.

وذكرت أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية فيه مخاطرة بالنفس، وإيذاء للآخرين، ومخالفة لما جاءت به الشريعة، وقد يُفضي إلى حرماننا نعمة المساجد وإقامة الجماعات.

ودعت الوزارة، المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوز يخالف إجراءات الوقاية في المساجد عبر الاتصال على الرقم (0593082300)