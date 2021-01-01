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كهرباء غزة تصدر تنويهاً حول مواعيد استقبال المراجعين بمركز العناية بالمشتركين

السبت 09 يناير 2021 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تصدر تنويهاً حول مواعيد استقبال المراجعين بمركز العناية بالمشتركين



غزة /سما/

أصدرت شركة توزع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، اليوم السبت، تنويهاً للمواطنين، حول مواعيد استقبال المراجعين في مركز العناية بالمشتركين في محافظة غزة.

وأكدت الشركة في بيان مقتضب، أن استقبال المراجعين في مركز العناية بالمشتركين بمحافظة غزة، سيتم تمديده لساعة إضافية، بحيث يبدأ من الساعة 8.30 وحتى 2.30 مساءً يومياً ما عدا الجمعة.

وقالت الشركة: "إن ذلك مرتبط بالإجراءات الوقائية المتبعة في الشركة، والتي تأتي في إطار تعزيز الحماية للأخوة المراجعين، وكذلك للموظفين العاملين في الشركة على حد سواء وتقديم خدمة أفضل وأوسع".
 

#كهرباء غزة #قطاع غزة

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