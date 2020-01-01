رابط مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر .. قناة الرياضية السعودية 3

الرياض / سما

نشرت المنصات الناقلة، رابط مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر اليوم السبت 9 يناير 2021 المقررة في إطار مواجهات الأسبوع العاشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مباراة الاتفاق والشباب مباشر تبث بعد قليل، من استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب على قناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق عيسى الحربين.

ويقود المذيع مسفر الخثعمي الاستيديو التحليلي لمباراة الاتفاق والشباب، معه زميله المراسل خالد العرافة من داخل الملعب، إلى جانب المحللين محيسن الجمعان وصالح خليفة وخبير تحكيمي.

وأفادت القناة السعودية عبر تويتر بأن الاستيديو التحليلي على شاشتها ينطلق في تمام الساعة 05:30 بعد نهاية لقاء الرائد والتعاون في ذات الجولة بحضور ذات الكباتن والمحللين الكبار.

رابط مباراة الشباب ضد الاتفاق مباشر:

ويسعى الشباب للعودة إلى المركز الثاني مجددا الذي فقده لصالح الأهلي الذي تجرع هزيمة قاسية أمس، إذ يمتلك 19 نقطة بفارق الأهداف أمام الوحدة، وثلاث نقاط عن الفريق المنافس.

وتعد الموقعة مهمة للغاية كونها ستقود الفائز إما للأمام كثير والمنافسة على المقدمة أو مقارعة الأندية بمؤخرة الترتيب، الأمر الذي يخشاه مدربا الجانبين كثيرا في مثل هذه الظروف الطارئة.

في المقابل، تراجع الاتفاق إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة بالتساوي مع الفتح والتعاون والقادسية، في حين يقترب منهم النصر صاحب 14 نقطة فقط.