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إجابة امتحان الجغرافيا التكميلي 2020 توجيهي الأردن الدورة التكميلية

السبت 09 يناير 2021 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجابة امتحان الجغرافيا التكميلي 2020 توجيهي الأردن الدورة التكميلية



عمان / سما

نشر معلمون وصفحات تعليمية، يوم السبت 9 يناير 2021، إجابة امتحان الجغرافيا التوجيهي التكميلي الذي قدمه طلبة الفرع الأدبي كافة ضمن اختيارات الدورة التكميلية.

وقالت الصفحات التعليمية إن إجابات امتحان الجغرافيا متوسطة المستوى، لافتة إلى أن بعض الأسئلة لا سيما في اختيار الدراسات الخاصة جاءت صعبة وتحتاج إلى وقت أكبر.

ورصدت تلك الصفحات آراء ومواقف الطلبة إزاء امتحانات الدورة التكميلية بشكل عام، إذ جاءت في إطار غير متوقع للطلبة خاصة الراغبين في تحسين معدلاتهم السابقة.

ودعا أحد الطلبة في حديثه وزارة التربية والتعليم إلى مراعاة الظروف التي يمر بها الطالب حاليا، منوها إلى أن كل امتحانات التكميلي خالية من السهولة على نحو غير متوقع.

أجوبة امتحان الجغرافيا التكميلي 2020:

ومن المقرر أن تتواصل امتحانات التوجيهي التكميلي في الأردن حتى السبت السادس عشر من الشهر الجاري، في حين سيتم الإعلان عن نتائج الدروة التكميلية مطلع فبراير القادم.

وتمر امتحانات الثانوية العامة التكميلي بعدة مراحل، إذ بدأت عملية التصحيح منذ نهاية الاختبار الأول من خلال الأساتذة الذين اختارتهم الوزارة؛ لفحص الإجابات وتدقيقها.

وأفادت بأن حل امتحان الجغرافيا التكميلي اليوم سيكون متوفرا لدى الأهالي والطلاب؛ من أجل مراجعة الأجوبة التي كتبوها مع تلك النموذجية التي أعدها المعلمون الأكفاء.

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امتحان الجغرافيا التكميلي 2020 الدراسات الخاصة (1)
امتحان الجغرافيا التكميلي 2020 الدراسات الخاصة (2)
امتحان الجغرافيا التكميلي 2020 الدراسات الخاصة (3)
امتحان الجغرافيا التكميلي 2020 الدراسات الخاصة (4)
امتحان الجغرافيا التكميلي 2020 الدراسات الخاصة (5)
امتحان الجغرافيا التكميلي 2020 النظاميين (1)
امتحان الجغرافيا التكميلي 2020 النظاميين (2)
امتحان الجغرافيا التكميلي 2020 النظاميين (3)
امتحان الجغرافيا التكميلي 2020 النظاميين (4)
امتحان الجغرافيا التكميلي 2020 النظاميين (5)

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