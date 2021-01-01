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تردد قناة ايجي بست Egybest الجديد 2021 على نايل سات

السبت 09 يناير 2021 12:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة ايجي بست Egybest الجديد 2021 على نايل سات



القاهرة / سما

كشفت مصادر تقنية، عن تردد قناة ايجي بست Egybest الجديد 2021؛ لمشاهدة أجمل الأفلام والمسلسلات المصرية والعالمية على النايل سات مجانا دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

وقالت المصادر التقنية إن تردد قناة ايجي بست 2021 على نايل سات هو كالتالي: 11179، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي، موضحة أنها تبث أعمال فنية على مدار الساعة.

وأفادت بأن التردد المكتوب في الفقرة السابقة يعمل على تنزيل ثلاث قنوات فضائية جديدة تختص في المسلسلات والأفلام، وهي (دراما وأفلام وسينما)، مؤكدة أنها من أحدث المحطات.

ويتضمن النايل سات العشرات من القنوات الفضائية الجديدة، لا سيما المصرية التي أصبحت تحمل أسماء فنانين مشهورين ومناطق ومواقع كبيرة، الأمر الذي أتاح خيارات عديدة للمشاهد.

ترددات قنوات ايجي بست 2021:

وتقول ايجي بست عبر صفحتها بموقع فيسبوك إنها قناة حديثة النشأة، تسعى إلى تلبية رغبات الجمهور العربي من خلال توفير أي فيلم أو مسلسل حديث للمشاهدين دون عناء البحث.

وتؤكد المحطة أنها تستهدف المشاهد العربي بشكل عام ولا تقتصر على المصريين، لافتة إلى أنها تعمل على تجهيز خطة جديدة للبث تشمل الأخذ بآراء المتابعين وآلية العرض اليومي.

ويُمكن تنزيل تردد قناة ايجي بست عبر اتباع خطوات بسيطة للغاية، أولها فتح خيار وضع الترددات الجديدة عبر الريموت (جهاز التحكم) وإدخال كلمة مرور التلفزيون وكتابة الأرقام.

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